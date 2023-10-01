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COREY TAYLOR: «В STONE SOUR меня сдерживали определённые люди»



COREY TAYLOR в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему он разделяет себя на SLIPKNOT, STONE SOUR и сольное творчество:



«Как артист ты физически хочешь быть на высоте. Единственное, что сдерживает нас в выступлениях, — это возраст, и мне повезло, что я достаточно здоров, чтобы продолжать выступать на определённом уровне. Но я знаю, что не могу продолжать это вечно". Ребята из SLIPKNOT тоже это понимают, и мы говорим об этом честно. "Что нам делать? Как будет выглядеть следующий уровень SLIPKNOT?" Мы смотрим на это с художественной точки зрения. Как сделать так, чтобы это по-прежнему выглядело неистово и нестандартно, но в то же время было чем-то таким, с чем мы можем справиться с точки зрения наших физических возможностей? Будет интересно посмотреть, как мы справимся с этой задачей. Это также позволяет мне заниматься такими вещами, как сольная работа. Сейчас она высокоэнергетична, но когда наступит момент, когда я захочу немного сбавить обороты, у меня будут песни, на которые я смогу опереться и позволить им сделать за меня тяжёлую работу.



Это, наверное, самый близкий к настоящему Я-исполнитель за всю мою карьеру. Потому что очевидно, что SLIPKNOT — это только одна сторона жизни. В STONE SOUR меня сдерживали определённые люди в группе. Но с этим альбомом у меня нет никаких ограничений, и я могу делать музыку, используя карт-бланш в плане жанра и исполнения. У меня есть группа, которая может играть всё что угодно, и это просто великолепно. Это очень круто. Мне очень повезло, что я нахожусь в том положении, в котором я нахожусь в настоящий момент!»







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