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Stone Sour

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9 фев 2022 : 		 STONE SOUR на втором плане

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23 май 2021 : 		 ROY MAYORGA — о возвращении STONE SOUR

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17 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

10 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

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27 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

12 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

8 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

5 ноя 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR: «У многих искажённые представления о музыкантах»

19 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

11 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

20 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
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STONE SOUR на втором плане



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Corey Taylor в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каковы дела со STONE SOUR:

«Группа на втором плане. Просто это одна из тех вещей, когда мой разум и моё сердце идут в другом направлении. И это здорово.

Я желаю всем участникам STONE SOUR всего наилучшего. Я до сих пор общаюсь почти со всеми из них. Но иногда нужно просто делать то, что лучше для твоего сердца, и это то, как раз то, что я делаю. Так что STONE SOUR на втором плане. Но я также занимаюсь огромным количеством музыки. И как я показал в [своём] сольном шоу, если вы хотите послушать эту музыку, то это отличная возможность услышать её, потому что я играю массу композиций STONE SOUR, массу композиций SLIPKNOT, массу каверов, множество оригинальных композиций из сольного материала. Это отличное шоу».

STONE SOUR Is Still



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


9 фев 2022, 18:00		>>> Corey Taylor в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каковы дела со STONE SOUR
>>> Группа на втором плане
>>> Я желаю всем участникам STONE SOUR всего наилучшего

Ну что за красавчик. Он мог быть бы первоклассным политиком.


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