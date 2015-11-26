сегодня



STONE SOUR на втором плане



Corey Taylor в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каковы дела со STONE SOUR:



«Группа на втором плане. Просто это одна из тех вещей, когда мой разум и моё сердце идут в другом направлении. И это здорово.



Я желаю всем участникам STONE SOUR всего наилучшего. Я до сих пор общаюсь почти со всеми из них. Но иногда нужно просто делать то, что лучше для твоего сердца, и это то, как раз то, что я делаю. Так что STONE SOUR на втором плане. Но я также занимаюсь огромным количеством музыки. И как я показал в [своём] сольном шоу, если вы хотите послушать эту музыку, то это отличная возможность услышать её, потому что я играю массу композиций STONE SOUR, массу композиций SLIPKNOT, массу каверов, множество оригинальных композиций из сольного материала. Это отличное шоу».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 423

