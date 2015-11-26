STONE SOUR на втором плане

18 авг 2020 :
|
COREY TAYLOR: «STONE SOUR пока на паузе»
7 авг 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
31 июл 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
24 июл 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
17 июл 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
9 июл 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
3 июл 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
26 июн 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
19 июн 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
17 июн 2020 :
|
COREY TAYLOR: «STONE SOUR сейчас на паузе»
12 июн 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
29 май 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
27 май 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
22 май 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
19 май 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
9 май 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
9 май 2020 :
|
Гитарист STONE SOUR работает «над иным сольным проектом»
1 май 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
24 апр 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
17 апр 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
16 апр 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
3 апр 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
1 апр 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
27 мар 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
19 мар 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
13 мар 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
6 мар 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
19 фев 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
6 фев 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
1 фев 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
29 янв 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
25 янв 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
21 янв 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
17 янв 2020 :
|
Демо-версия от STONE SOUR
24 дек 2019 :
|
У гитариста STONE SOUR есть семь тем
19 дек 2019 :
|
Гитарист STONE SOUR: «Я без понятия, когда выйдет новая пластинка»
10 дек 2019 :
|
Новое концертное видео STONE SOUR
8 ноя 2019 :
|
Концертный релиз STONE SOUR выйдет зимой
29 май 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления STONE SOUR
21 май 2019 :
|
Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR исполнил песню Дэвида Боуи
16 апр 2019 :
|
COREY TAYLOR исполнил классику VAN HALEN, GUNS N' ROSES
17 янв 2019 :
|
Басист STONE SOUR: «У нас тонны идей!»
27 ноя 2018 :
|
Концертное видео STONE SOUR
22 окт 2018 :
|
Дебютный альбом STONE SOUR выйдет с бонус-треками
24 сен 2018 :
|
Кавер-версия VAN HALEN от STONE SOUR
12 сен 2018 :
|
Новая песня STONE SOUR
11 сен 2018 :
|
Акустика от STONE SOUR
5 сен 2018 :
|
Новое видео STONE SOUR
4 сен 2018 :
|
Кавер-версия SOUNDGARDEN от STONE SOUR
3 сен 2018 :
|
Акустика от STONE SOUR
26 авг 2018 :
|
Новое видео STONE SOUR
22 авг 2018 :
|
Гитарист STONE SOUR: «Оставаться трезвым в туре было сложнее, чем я думал»
5 авг 2018 :
|
Акустика от STONE SOUR
18 июл 2018 :
|
Сын фронтмена STONE SOUR выступил с группой
23 июн 2018 :
|
Новая песня STONE SOUR
7 май 2018 :
|
Акустика от STONE SOUR
20 апр 2018 :
|
Трейлер к акустическому релизу STONE SOUR
8 апр 2018 :
|
Акустический ЕР STONE SOUR выйдет на виниле
6 апр 2018 :
|
Новое видео STONE SOUR
21 фев 2018 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Без OZZY меня бы не было»
16 фев 2018 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Josh вернется в апреле»
6 фев 2018 :
|
Гитарист STONE SOUR чувствует себя хорошо
29 янв 2018 :
|
Гитарист STONE SOUR пропустит тур
10 дек 2017 :
|
Концертное видео STONE SOUR
13 ноя 2017 :
|
Видео с концерта STONE SOUR в Москве
13 сен 2017 :
|
Новое видео STONE SOUR
3 авг 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через телефоны»
2 авг 2017 :
|
STONE SOUR получили платину
28 июл 2017 :
|
Сын вокалиста STONE SOUR присоединился к отцу на сцене
28 июл 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR исполняет Tom'a Petty
19 июл 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR вновь прошёлся по NICKELBACK
9 июл 2017 :
|
Акустическое видео STONE SOUR
8 июл 2017 :
|
Новое видео STONE SOUR
1 июл 2017 :
|
Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания
29 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах
29 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Chad такой же рокер, как курица в KFC»
28 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR об уходе Jim'a Root'a
27 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR о цитатах из LED ZEPPELIN и ROLLING STONES
23 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR посетил парализованного поклонника
22 июн 2017 :
|
Гитарист STONE SOUR о словах вокалиста NICKELBACK
21 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR о концертных выступлениях
21 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR ответил CHAD'y KROEGER'y
15 июн 2017 :
|
Новое видео STONE SOUR
7 июн 2017 :
|
STONE SOUR в акустике
7 июн 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Нельзя филонить и быть в этой команде»
2 июн 2017 :
|
Новая песня STONE SOUR
31 май 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Я горжусь новым альбомом»
23 май 2017 :
|
Новое видео STONE SOUR
22 май 2017 :
|
Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR о Крисе Корнелле
19 май 2017 :
|
STONE SOUR почтили память Криса Корнелла
18 май 2017 :
|
Вокалист STONE SOUR: «Мы хотели вернуться к истокам»
17 май 2017 :
|
COREY TAYLOR исполняет STONE SOUR в акустике
28 апр 2017 :
|
Новая песня STONE SOUR
27 апр 2017 :
|
Новое видео STONE SOUR
22 апр 2017 :
|
Тизер к новому альбому STONE SOUR
20 апр 2017 :
|
STONE SOUR сняли новый клип
10 апр 2017 :
|
COREY TAYLOR о новом альбоме STONE SOUR
27 мар 2017 :
|
Новый сингл STONE SOUR выйдет весной
22 мар 2017 :
|
Басист STONE SOUR о новом альбоме
11 мар 2017 :
|
Синглы STONE SOUR получили платину и золото
9 мар 2017 :
|
STONE SOUR завершили работу над альбомом
6 мар 2017 :
|
Новый альбом STONE SOUR выйдет летом
15 фев 2017 :
|
COREY TAYLOR: «Новый альбом STONE SOUR, быть может, лучшая моя запись с дебюта SLIPKNOT»
24 янв 2017 :
|
Название нового альбома STONE SOUR
10 янв 2017 :
|
STONE SOUR приступили к записи
6 дек 2016 :
|
Новое видео STONE SOUR
29 ноя 2016 :
|
STONE SOUR отметят юбилей 'Come What(ever) May'
29 сен 2016 :
|
Вокалист STONE SOUR о новом материале
27 июл 2016 :
|
Вокалист STONE SOUR о новом материале
4 июл 2016 :
|
Демо от STONE SOUR
21 июн 2016 :
|
Демо от STONE SOUR
11 июн 2016 :
|
STONE SOUR войдут в студию в январе
6 июн 2016 :
|
Демо от STONE SOUR
24 май 2016 :
|
Демо от STONE SOUR
12 май 2016 :
|
STONE SOUR работают над «замечательным» новым альбомом
11 май 2016 :
|
COREY TAYLOR: «Кто мы такие чтобы решать, стоит ли AC/DC прекращать или нет?»
30 апр 2016 :
|
Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR
29 мар 2016 :
|
STONE SOUR вернулись в студию
26 фев 2016 :
|
Вокалист STONE SOUR рад, что у Берни Сандерса «есть яйца»
12 дек 2015 :
|
Кавер-версии SLAYER, MÖTLEY CRÜE от STONE SOUR
7 дек 2015 :
|
Вокалист STONE SOUR исполняет Элвиса
30 ноя 2015 :
|
STONE SOUR не остаётся ничего иного, кроме как ждать Corey
24 ноя 2015 :
|
Кавер-версия IRON MAIDEN от STONE SOUR
17 ноя 2015 :
|
Кавер-версия BAD BRAINS от STONE SOUR
10 ноя 2015 :
|
Кавер-версия THE ROLLING STONES от STONE SOUR
28 окт 2015 :
|
ЕР STONE SOUR выйдет в ноябре
23 сен 2015 :
|
ЕР STONE SOUR выйдет в октябре или ноябре
8 авг 2015 :
|
STONE SOUR начали сведение
21 июл 2015 :
|
STONE SOUR будут более «рок-н-ролльными» на новом альбоме
20 июл 2015 :
|
Вокалистка HALESTORM на новом ЕР STONE SOUR
18 июл 2015 :
|
Вокалист STONE SOUR о новых ЕР
6 май 2015 :
|
JIM ROOT об уходе из STONE SOUR
30 апр 2015 :
|
Новый ЕР STONE SOUR доступен для прослушивания
21 апр 2015 :
|
STONE SOUR планируют выпустить новые ЕР с кавер-версиями
16 апр 2015 :
|
Фрагмент кавер-версии BLACK SABBATH от STONE SOUR
14 апр 2015 :
|
Кавер-версия METALLICA от STONE SOUR
10 апр 2015 :
|
Фрагмент кавер-версии METALLICA от STONE SOUR
6 апр 2015 :
|
Фрагмент кавер-версии JUDAS PRIEST от STONE SOUR
1 апр 2015 :
|
Фрагмент кавер-версии ALICE IN CHAINS от STONE SOUR
19 мар 2015 :
|
Гитарист Christian Martucci стал постоянным участником STONE SOUR
3 мар 2015 :
|
STONE SOUR выпустят ЕР в апреле
10 фев 2015 :
|
Кавер-версия METAL CHURCH от STONE SOUR
3 дек 2014 :
|
COREY TAYLOR о расставании STONE SOUR с JIM'ом ROOT'ом: «Это было правильное решение»
31 окт 2014 :
|
COREY TAYLOR озвучил название нового релиза STONE SOUR
6 окт 2014 :
|
STONE SOUR начали запись альбома кавер-версий
6 окт 2014 :
|
JIM ROOT: «Меня уволили из STONE SOUR по телефону»
19 сен 2014 :
|
Фильм с участием вокалиста SLIPKNOT/STONE SOUR выйдет в октябре
23 июл 2014 :
|
Видео с выступления STONE SOUR
19 июл 2014 :
|
Видео с текстом от STONE SOUR
19 май 2014 :
|
JIM ROOT уволен из STONE SOUR
16 апр 2014 :
|
Демо от STONE SOUR
20 мар 2014 :
|
STONE SOUR исполнили кавер-версию METALLICA
4 мар 2014 :
|
Акустика от STONE SOUR
10 фев 2014 :
|
STONE SOUR исполнили кавер-версию METALLICA
3 фев 2014 :
|
STONE SOUR исполнили кавер-версию KISS
24 янв 2014 :
|
Видео с выступления STONE SOUR
21 янв 2014 :
|
STONE SOUR исполнили кавер-версию JUDAS PRIEST
6 дек 2013 :
|
SLIPKNOT/STONE SOUR в фильме "Fear Clinic"
5 дек 2013 :
|
JIM ROOT пропустит тур STONE SOUR ради SLIPKNOT
13 ноя 2013 :
|
Гитарист SLIPKNOT/STONE SOUR выпустит обучающий DVD
23 авг 2013 :
|
Доступно новое демо STONE SOUR
14 авг 2013 :
|
Новое видео STONE SOUR
21 июн 2013 :
|
Видео с текстом от STONE SOUR
9 июн 2013 :
|
Видео полного концерта STONE SOUR
6 май 2013 :
|
Редкое демо STONE SOUR
6 май 2013 :
|
STONE SOUR на Revolver Golden Gods Awards
28 апр 2013 :
|
STONE SOUR исполнили BLACK SABBATH
19 апр 2013 :
|
В дороге со STONE SOUR
3 апр 2013 :
|
Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания
2 апр 2013 :
|
Фрагмент новой песни STONE SOUR
30 мар 2013 :
|
Трейлер к комиксам STONE SOUR
29 мар 2013 :
|
Семплы новых песен STONE SOUR
28 мар 2013 :
|
Новое видео STONE SOUR
27 мар 2013 :
|
Семплы новых песен STONE SOUR
1 мар 2013 :
|
Профессиональное видео всего выступления STONE SOUR
16 фев 2013 :
|
STONE SOUR впервые исполнили новую песню
11 фев 2013 :
|
Вокалист STONE SOUR: "Мне обидно из-за того, что на Грэмми совсем не уважают хэви-металл"
9 фев 2013 :
|
Видео с текстом от STONE SOUR
2 фев 2013 :
|
Дата выхода нового альбома STONE SOUR
1 фев 2013 :
|
Трек-лист нового альбома STONE SOUR
31 янв 2013 :
|
Обложка нового альбома STONE SOUR
20 янв 2013 :
|
Барабанщик STONE SOUR о сердечном приступе
16 янв 2013 :
|
Вокалист STONE SOUR и лидер FOO FIGHTERS: аудио
3 янв 2013 :
|
Новый альбом STONE SOUR выйдет в апреле
30 ноя 2012 :
|
Видео с первого концерта нового тура STONE SOUR
15 ноя 2012 :
|
Новое видео STONE SOUR
9 ноя 2012 :
|
Видео с выступления STONE SOUR
7 ноя 2012 :
|
Вокалист STONE SOUR: "Если Dave Mustaine выходит на сцену, то ему нельзя давать микрофон"
30 окт 2012 :
|
Видео с презентации STONE SOUR
23 окт 2012 :
|
Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания
21 окт 2012 :
|
Рассказ о специальном издании нового альбома STONE SOUR
18 окт 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
16 окт 2012 :
|
Вокалист STONE SOUR исполнил 'Absolute Zero'
13 окт 2012 :
|
Новая песня STONE SOUR
12 окт 2012 :
|
Новое видео STONE SOUR
7 окт 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
5 окт 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
17 сен 2012 :
|
Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR получил награду "Legend" от Metal Hammer
30 авг 2012 :
|
Видео с текстом от STONE SOUR
14 авг 2012 :
|
Новые песни STONE SOUR
13 авг 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
11 авг 2012 :
|
Фрагмент нового трека STONE SOUR
20 июл 2012 :
|
Демо STONE SOUR только для фан-клуба
30 июн 2012 :
|
Концертный DVD STONE SOUR будет доступен только участникам фан-клуба
25 июн 2012 :
|
Затравка истории нового альбома STONE SOUR
20 июн 2012 :
|
Новый сингл STONE SOUR выйдет в августе
12 июн 2012 :
|
Название нового альбома STONE SOUR
12 июн 2012 :
|
COREY TAYLOR исполнил в акустике новую песню STONE SOUR
10 июн 2012 :
|
В нагрузку к новому альбому STONE SOUR будет прилагаться книга комиксов
3 июн 2012 :
|
RACHEL BOLAN записал партии баса для нового альбома STONE SOUR
5 май 2012 :
|
STONE SOUR расстались с басистом
2 май 2012 :
|
Новый альбом STONE SOUR выйдет в октябре
28 мар 2012 :
|
Гитарист STONE SOUR сказал, что новый альбом «будет для группы развитием в новом направлении»
21 мар 2012 :
|
STONE SOUR начинают «сооружение» нового альбома
2 фев 2012 :
|
Вокалист STONE SOUR о сотрудничестве с Dave'ом Grohl'ом
4 янв 2012 :
|
Новый альбом STONE SOUR будет чем-то средним между PINK FLOYD “The Wall” и ALICE IN CHAINS “Dirt”
10 ноя 2011 :
|
STONE SOUR работают над демо
26 окт 2011 :
|
Акустика от вокалиста STONE SOUR
26 сен 2011 :
|
Профессиональная съемка полного концерта STONE SOUR
21 сен 2011 :
|
Новый альбом STONE SOUR будет концептуальным?
15 сен 2011 :
|
MIKE PORTNOY выступит вместе со STONE SOUR на фестивале ROCK IN RIO
9 сен 2011 :
|
Аудиоверсия книги COREY TAYLOR'a выйдет в сентябре
22 авг 2011 :
|
COREY TAYLOR (STONE SOUR) пишет музыку вместе с DUFF`ом MCKAGAN`ом
7 авг 2011 :
|
Вокалист STONE SOUR исполнил кавер-версии OZZY, GN'R, ALICE IN CHAINS, VAN HALEN
6 авг 2011 :
|
Кори Тейлор (STONE SOUR, SLIPKNOT) начинает работу над аудиокнигой
16 июл 2011 :
|
COREY TAYLOR о DVD STONE SOUR
17 июн 2011 :
|
Редкая песня STONE SOUR
6 июн 2011 :
|
COREY TAYLOR сказал, что начнет в этом году работу над новым альбомом STONE SOUR
19 май 2011 :
|
Барабанщик STONE SOUR получает слова поддержки от друзей-музыкантов
18 май 2011 :
|
STONE SOUR вынуждены отменить концерты
7 май 2011 :
|
Акустика от фронтмена STONE SOUR
14 апр 2011 :
|
Видео с концерта STONE SOUR
4 мар 2011 :
|
Акустическое выступлени STONE SOUR на радио
18 фев 2011 :
|
STONE SOUR приняли участие в программе "Jimmy Kimmel Live!"
25 янв 2011 :
|
COREY TAYLOR исполнил "Bother" - видео
19 янв 2011 :
|
Выход книги COREY TAYLOR'a отложен
23 дек 2010 :
|
Новое видео STONE SOUR
2 дек 2010 :
|
Видео рождественской песни Corey Taylor'a
1 дек 2010 :
|
Рождественская песня Corey Taylor'a
1 дек 2010 :
|
Corey Taylor рассказал о рождественской песне
9 ноя 2010 :
|
STONE SOUR сняли выступление на DVD
5 ноя 2010 :
|
Видео с концерта STONE SOUR
4 ноя 2010 :
|
Новое видео STONE SOUR
15 окт 2010 :
|
STONE SOUR сняли новое видео
2 сен 2010 :
|
Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушиваия
1 сен 2010 :
|
Видео с выступления STONE SOUR
26 авг 2010 :
|
Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR не против работы в кино
12 авг 2010 :
|
В лимитированное издание STONE SOUR войдет бонус-материал
3 авг 2010 :
|
Видео с акустического сета COREY TAYLOR
28 июл 2010 :
|
Новое видео STONE SOUR
16 июл 2010 :
|
Официальное видео с лирикой от STONE SOUR
13 июл 2010 :
|
Новая песня STONE SOUR
7 июл 2010 :
|
Обложка нового альбома STONE SOUR
27 июн 2010 :
|
Профессиональная концертная съемка новой песни STONE SOUR
19 июн 2010 :
|
Лидер STONE SOUR открыл 'секреты' и коснулся будущего SLIPKNOT
17 июн 2010 :
|
COREY TAYLOR посвятил песню STONE SOUR Paul'y Gray'ю
11 июн 2010 :
|
Новая песня и пресс-конференция STONE SOUR
10 июн 2010 :
|
Еще одна новая песня STONE SOUR с концерта в Берлине
9 июн 2010 :
|
Еще одна новая песня STONE SOUR с концерта в Берлине
8 июн 2010 :
|
STONE SOUR исполнили новую песню на концерте в Берлине
26 май 2010 :
|
STONE SOUR о смерти басиста SLIPKNOT
13 май 2010 :
|
Новое видео о записи альбома STONE SOUR
11 май 2010 :
|
Название нового альбома STONE SOUR
14 янв 2010 :
|
STONE SOUR вновь будут работать с продюсером NICK'ом RASKULINECZ'ем
7 фев 2009 :
|
STONE SOUR начнут работу над новым альбомом в этом году
1 ноя 2008 :
|
STONE SOUR выпустят новый альбом в 2010-м году
23 май 2008 :
|
Интерью с барабанщиком STONE SOUR
7 июн 2007 :
|
Доступно видео выступления STONE SOUR на фестивале Rock Am Ring
13 май 2007 :
|
Детали специального издания последнего альбома STONE SOUR
14 янв 2007 :
|
Видео с акустического шоу STONE SOUR
10 июл 2006 :
|
Опубликован видеоклип STONE SOUR "Through Glass"
25 июн 2006 :
|
Обнародован окончательный трек-лист нового альбома STONE SOUR
11 фев 2003 :
|
Видео от STONE SOUR
Svarg_1349
>>> Группа на втором плане
>>> Я желаю всем участникам STONE SOUR всего наилучшего
Ну что за красавчик. Он мог быть бы первоклассным политиком.
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