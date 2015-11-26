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Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Sadist", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 2". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Один из "Голосов Личности", он питается коррупцией и делает всё возможное, чтобы втянуть обе стороны в открытый конфликт, чтобы раз и навсегда свести счёты».







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