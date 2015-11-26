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Stone Sour

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Барабанщик STONE SOUR заново учился играть после инсульта



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В рамках недавнего чата на YouTube Abe Cunningham (DEFTONES), Morgan Rose (SEVENDUST) и Roy Mayorga (STONE SOUR) поделились своими проблемами, которые возникли из-за игры на барабанах.

Mayorga рассказал:

«За последние 10 лет у меня определённо появилась куча проблем. Некоторые люди не знают, но у меня был инсульт из-за травмы шеи, полученной в результате хэдбенгинга на протяжении 10 лет. У меня [была] так называемая иссечённая артерия здесь, в задней части шеи [часть, которая контролирует все моторные навыки]. Это [случилось] из--за хэдбенгинга — оттого, что я постоянно тряс головой, когда играл. Мне понадобилась много лет, чтобы оправиться от этого, но сейчас я в порядке. Я думаю, что это, наверное, одна из худших вещей, что со мной случались».

На вопрос о том, делал ли он какие-нибудь физиотерапевтические упражнения из-за случившегося, он ответил:

«Очень мало. Это было из серии: "Принимайте несколько средств для разжижения крови в течение семи или восьми месяцев". Пусть артерия заживёт. А потом возвращайтесь к нам. А пока делайте физиотерапию с левой стороны. Первые четыре месяца я не водил и не ходил прямо, потому что не чувствовал левой стороны. Все это было странно. Весь мир был для меня немного наклонён, так что я не мог удержать равновесие. Это было ужасно. А потом, примерно через восемь месяцев, где-то в декабре [2011 года] или январе 2012 года, я получил зелёный свет, что всё в порядке. Меня сняли с препаратов для разжижения крови, прописали приём аспирина ежедневно. А через два месяца я записал альбом. Я был в порядке».

По словам Mayorga, сначала врачи думали, что он попал в автомобильную аварию из-за характера его травм.

«Они сделали [несколько] рентгеновских снимков, потому что сказали, что было много повреждений. Я — барабанщик. И они сказали: "Как ты играешь на барабанах?" И я показал им, [поставил] видео, и они такие: "Нет, нет, нет". Ты больше не можешь так делать. Это безусловно причина всего этого. Так что это заставило меня установить барабаны немного иначе и сесть немного выше. Потому что я всегда сутулился, и из-за этого моя артерия повредилась. Так что теперь я сижу немного выше, что заставляет меня сидеть чуть прямее, так что я не делаю этого... Я должен был заново научиться играть».

STONE SOUR





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