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Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "The House Of Gold & Bones", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 2". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Начинается финальный конфликт. Кто победит... это лишь твое решение».







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