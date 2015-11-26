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Stone Sour

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24 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

10 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

4 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — о состоянии STONE SOUR

27 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

12 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

8 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

5 ноя 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR: «У многих искажённые представления о музыкантах»

19 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

11 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

20 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

18 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR пока на паузе»

7 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

31 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

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Демо-версия от STONE SOUR



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STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "The House Of Gold & Bones", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 2". Гитарист группы, Josh Rand, написал:

«Начинается финальный конфликт. Кто победит... это лишь твое решение».

STONE SOUR Streaming Demo Recording Of "The House Of Gold & Bones"; Audio



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