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Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Last Of The Real", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 1". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Эгоистичная сторона наслаждается своим предполагаемым превосходством, позволяя своим буйным чувствам нарастать и набирать обороты...»







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