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Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Anna", которая в итоге вошла в пластинку "Audio Secrecy". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Еще последняя из трех песен Roy. Она вошла в специальное издание альбома "Audio Secrecy". Она отличается по тексту от той, что попала в обычный вариант диска»







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