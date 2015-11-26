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Stone Sour

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23 май 2021 : 		 ROY MAYORGA — о возвращении STONE SOUR

20 фев 2021 : 		 Барабанщик STONE SOUR заново учился играть после инсульта

24 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

10 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

4 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — о состоянии STONE SOUR

27 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

12 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

8 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

5 ноя 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR: «У многих искажённые представления о музыкантах»

19 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

11 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

20 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

18 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR пока на паузе»

7 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

31 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
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ROY MAYORGA — о возвращении STONE SOUR



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В рамках недавней беседы ROY MAYORGA рассказал, каковы дела STONE SOUR:

«Всё на паузе. Слишком рано что-то говорить. Corey сейчас только-только встаёт на ноги со своим сольным проектом, посмотрим, что будет дальше. Но, скорее всего, он вернётся к SLIPKNOT, запишет пластинку и поедет в тур. У них должно было быть много выступлений до того, как начались все эти отмены, так что потребуется достаточно времени, прежде дойдут руки до STONE SOUR. И я не могу вам назвать даже какие-то предварительные сроки».

ROY MAYORGA Says





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