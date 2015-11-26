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ROY MAYORGA — о возвращении STONE SOUR



В рамках недавней беседы ROY MAYORGA рассказал, каковы дела STONE SOUR:



«Всё на паузе. Слишком рано что-то говорить. Corey сейчас только-только встаёт на ноги со своим сольным проектом, посмотрим, что будет дальше. Но, скорее всего, он вернётся к SLIPKNOT, запишет пластинку и поедет в тур. У них должно было быть много выступлений до того, как начались все эти отмены, так что потребуется достаточно времени, прежде дойдут руки до STONE SOUR. И я не могу вам назвать даже какие-то предварительные сроки».







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