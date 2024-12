сегодня



Гитарист STONE SOUR продает оборудование



JOSH RAND выставил в Josh Rand Reverb shop набор редких и старых инструментов.



«Мой магазин будет представлять 26 гитар и пять бас-гитар. 90 % этих инструментов — фирменные модели других артистов, созданные на заказ в течение трех десятилетий».



Среди невероятного выбора гитар, представленных в официальном магазине Josh Rand Reverb, есть Gibson Ace Frehley Custom Shop Les Paul 1997 года - одна из всего 300 выпущенных, а также один из трех редких инструментов группы, которая научила вас « rock and roll all night and party every day». Помимо Les Paul, в официальном магазине Josh Rand Reverb также представлены подписанный бас Gene Simmons «Punisher» 1996 года, купленный непосредственно у Simmons, и Ibanez PS-10 90-х годов, подписанный Paul Stanley.







