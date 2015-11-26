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Stone Sour

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24 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

26 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 июн 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR сейчас на паузе»

12 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

29 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

22 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR работает «над иным сольным проектом»

1 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

24 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

16 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

1 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

13 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 фев 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

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Демо-версия от STONE SOUR



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STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Gone Sovereign", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 1". Гитарист группы, Josh Rand, написал:

«"Gone Sovereign" задает тон, абсолютный самовлюблённый крик бытия. Он представляет собой отправную точку, но также является отражением пройденного пути, так называемого "эмоционального застоя", так называемой "эгоистичной стороны"».

STONE SOUR Streaming Demo Recording Of



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