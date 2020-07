сегодня



Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Gone Sovereign", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 1". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«"Gone Sovereign" задает тон, абсолютный самовлюблённый крик бытия. Он представляет собой отправную точку, но также является отражением пройденного пути, так называемого "эмоционального застоя", так называемой "эгоистичной стороны"».







