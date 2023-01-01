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COREY TAYLOR о состоянии STONE SOUR



COREY TAYLOR в интервью AndrewHaug.com вновь коснулся темы положения дел в STONE SOUR:



«Мы называем это бессрочным перерывом. Один из таких случаев. Я постоянно говорю об этом с Tooch'ом. Это как раз тот случай, когда ты просто не представляешь, что в ближайшее время они вернутся. С некоторыми людьми возникают непримиримые разногласия, и многие моменты, которые... Конечно, я не хочу... Я не собираюсь никого переубеждать, но это просто один из тех случаев, когда я больше не могу идти на компромисс по разным причинам. Если я собираюсь заниматься музыкой, я хочу делать это с полной отдачей. Лучше всего для меня будет, если я смогу заниматься [своим сольным проектом]. И STONE SOUR — это то, что я делал. И я горжусь этим. Я горжусь тем, что мы сделали!»







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