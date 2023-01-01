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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 85
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 49
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Stone Sour

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26 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о состоянии STONE SOUR

12 ноя 2023 : 		 Гитаристу STONE SOUR сделали операцию

1 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR: «В STONE SOUR меня сдерживали определённые люди»

6 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR — о STONE SOUR: «Не хочу, чтобы моему видению кто-то мешал»

2 сен 2022 : 		 Драмы и проблемы поставили на паузу STONE SOUR

9 авг 2022 : 		 STONE SOUR остаются на паузе

9 фев 2022 : 		 STONE SOUR на втором плане

13 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR выступил в защиту Lars'a Ulrich'a: «Я считаю его крутым барабанщиком»

10 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR: «Времени на группу нет»

23 май 2021 : 		 ROY MAYORGA — о возвращении STONE SOUR

20 фев 2021 : 		 Барабанщик STONE SOUR заново учился играть после инсульта

24 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

10 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

4 дек 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 ноя 2020 : 		 COREY TAYLOR — о состоянии STONE SOUR

27 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

12 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

8 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

5 ноя 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR: «У многих искажённые представления о музыкантах»

19 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

7 окт 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
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COREY TAYLOR о состоянии STONE SOUR



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COREY TAYLOR в интервью AndrewHaug.com вновь коснулся темы положения дел в STONE SOUR:

«Мы называем это бессрочным перерывом. Один из таких случаев. Я постоянно говорю об этом с Tooch'ом. Это как раз тот случай, когда ты просто не представляешь, что в ближайшее время они вернутся. С некоторыми людьми возникают непримиримые разногласия, и многие моменты, которые... Конечно, я не хочу... Я не собираюсь никого переубеждать, но это просто один из тех случаев, когда я больше не могу идти на компромисс по разным причинам. Если я собираюсь заниматься музыкой, я хочу делать это с полной отдачей. Лучше всего для меня будет, если я смогу заниматься [своим сольным проектом]. И STONE SOUR — это то, что я делал. И я горжусь этим. Я горжусь тем, что мы сделали!»




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