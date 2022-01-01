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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 64
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
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Stone Sour

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9 авг 2022 : 		 STONE SOUR остаются на паузе

9 фев 2022 : 		 STONE SOUR на втором плане

13 июн 2021 : 		 Гитарист STONE SOUR выступил в защиту Lars'a Ulrich'a: «Я считаю его крутым барабанщиком»

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20 фев 2021 : 		 Барабанщик STONE SOUR заново учился играть после инсульта

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19 ноя 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

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27 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

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28 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
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STONE SOUR остаются на паузе



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Josh Rand в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, каков статус STONE SOUR на текущий момент:

«По сути ничего не изменилось... У Corey — SLIPKNOT, у них через два месяца релиз пластинки, потом полноценный туровый цикл, а дальше уже посмотрим».




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