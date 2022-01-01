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STONE SOUR остаются на паузе



Josh Rand в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, каков статус STONE SOUR на текущий момент:



«По сути ничего не изменилось... У Corey — SLIPKNOT, у них через два месяца релиз пластинки, потом полноценный туровый цикл, а дальше уже посмотрим».







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