17 сен 2020



Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Influence Of A Drowsy God", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 1". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Поиски взаимопонимания становятся отчаянными, угрожая сделкой, которая может высвободить тьму».







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