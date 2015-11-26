13 июн 2021



Гитарист STONE SOUR выступил в защиту Lars'a Ulrich'a: «Я считаю его крутым барабанщиком»



В интервью для Heavy гитарист STONE SOUR Josh Rand выступил в защиту Lars'a Ulrich'a, заявив, что сооснователь METALLICA — «крутой» барабанщик, который делает «уникальные вещи» за барабанной установкой.



Несмотря на то, что сейчас стало модным осуждать профессиональные качества барабанщика METALLICA, Рэнд говорит, что всегда испытывал огромное уважение к Ulrich'у:



«Дело вот в чем. Это моя любимая группа. Ему достаётся на орехи ото всех. Во-первых, он уже не похож на цыплёнка по весне — давайте будем честными. Я имею в виду, что он начинает подходить к определённому возрасту. Они играют два с половиной часа. Они были дорожными псами в течение скольких лет и отыграли столько шоу. И все говорят: "О, это и это". Он должен был записать эти песни. Так что даже если вы хотите привести аргумент: "Ему трудно сейчас играть то-то и то-то", я скажу, что он всё равно написал их 30 лет назад. И тогда не было Pro Tools, поэтому ему пришлось играть.



Я считаю его крутым барабанщиком. Думаю, в его стиле есть несколько уникальных вещей, которые никто другой не делает, и это всегда привлекало моё внимание».



В прошлом году Ulrich заявил, что его больше не беспокоит критика окружающих по поводу его способностей, так как у него к этому выработался иммунитет.







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