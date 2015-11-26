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COREY TAYLOR: « STONE SOUR сейчас на паузе»



Вокалист STONE SOUR Corey Taylor подтвердил, что у группы сейчас нет никаких планов на творчество:



«Да, мы своего рода заглушили движок. Мы все прочувствовали, что с "Hydrograd" достигли всего, что хотели, и взяли передышку. Я говорил ребятам, что хочу сделать сольную пластинку, и они полностью поддержали меня. Всем есть чем заниматься, и это прекрасно. Josh также работает над своей сольной пластинкой, что замечательно. Так что да — STONE SOUR сейчас на паузе, что тоже хорошо. Если в один прекрасный момент мы захотим вернуться и сделать что-то, то это будет ещё грандиознее, чем было. Но по состоянию на текущий момент мы все сфокусированы на собственных проектах. Но в этом бизнесе никогда нельзя говорить "никогда"».







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