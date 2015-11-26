Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 140
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 61
*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
[= ||| все новости группы



*

Stone Sour

*



17 июн 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR сейчас на паузе»

12 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

29 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

22 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR работает «над иным сольным проектом»

1 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

24 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

16 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

1 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

13 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 мар 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 фев 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

6 фев 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

1 фев 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

29 янв 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

25 янв 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

21 янв 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 янв 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

24 дек 2019 : 		 У гитариста STONE SOUR есть семь тем
Показать далее
| - |

|||| сегодня

COREY TAYLOR: «STONE SOUR сейчас на паузе»



*
zoom
*
* *
Вокалист STONE SOUR Corey Taylor подтвердил, что у группы сейчас нет никаких планов на творчество:

«Да, мы своего рода заглушили движок. Мы все прочувствовали, что с "Hydrograd" достигли всего, что хотели, и взяли передышку. Я говорил ребятам, что хочу сделать сольную пластинку, и они полностью поддержали меня. Всем есть чем заниматься, и это прекрасно. Josh также работает над своей сольной пластинкой, что замечательно. Так что да — STONE SOUR сейчас на паузе, что тоже хорошо. Если в один прекрасный момент мы захотим вернуться и сделать что-то, то это будет ещё грандиознее, чем было. Но по состоянию на текущий момент мы все сфокусированы на собственных проектах. Но в этом бизнесе никогда нельзя говорить "никогда"».

STONE SOUR Is



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 163

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом