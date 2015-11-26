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Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "The Uncanny Valley', которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 2". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Отражение " Red City ", Человек демонстрирует свою потребность в Двух Сторонах, независимо от силы и решимости. Но одна сторона должна главенствовать в конечном счёте..» http://www.stonesour.com







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