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Stone Sour

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11 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 сен 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

28 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

20 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

18 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR пока на паузе»

7 авг 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

31 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

24 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 июл 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

26 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 июн 2020 : 		 COREY TAYLOR: «STONE SOUR сейчас на паузе»

12 июн 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

29 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

27 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

22 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

19 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

9 май 2020 : 		 Гитарист STONE SOUR работает «над иным сольным проектом»

1 май 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

24 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

17 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

16 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR

3 апр 2020 : 		 Демо-версия от STONE SOUR
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Демо-версия от STONE SOUR



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STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "My Name Is Allen", которая в итоге вошла в пластинку "House of Gold and Bones Part 1". Гитарист группы, Josh Rand, написал:

«Человек пытается вернуть все назад, начиная идти на компромиссы с разных точек зрения».

STONE SOUR Streaming Demo Recording Of "Taciturn"; Audio



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