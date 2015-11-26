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Демо-версия от STONE SOUR



STONE SOUR опубликовали демо-версию композиции "Hesitate", которая в итоге вошла в пластинку "Audio Secrecy". Гитарист группы, Josh Rand, написал:



«Hesitate была одной из первых песен, которые Corey принес в виде демо для Audio Secrecy. Мы записали её где-то в 2008 у Shawn'a».







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