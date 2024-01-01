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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*NIGHTWISH от TARJA 19
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Poison

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16 дек 2024 : 		 Вокалист POISON о будущем туре

14 дек 2024 : 		 Барабанщику POISON вернули установку

4 ноя 2024 : 		 POISON дадут минимум 40 концертов

20 сен 2024 : 		 BRET MICHAELS о возвращении POISON

13 сен 2024 : 		 Вокалист POISON захочет в 2026

11 сен 2024 : 		 Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»

29 мар 2024 : 		 Барабанщик POISON работает над мемуарами

19 фев 2024 : 		 POISON точно поедут в тур

30 янв 2024 : 		 чОрный пояс барабанщика POISON

2 окт 2023 : 		 Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»

23 июл 2023 : 		 POISON могут что-то выпустить в 2025 году

23 июн 2023 : 		 Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»

28 май 2023 : 		 Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»

28 апр 2023 : 		 POISON не развалится!

16 янв 2023 : 		 Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»

3 янв 2023 : 		 Вокалист POISON о жизни с диабетом

18 дек 2022 : 		 Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»

8 ноя 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»

13 сен 2022 : 		 Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер

29 авг 2022 : 		 BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON

26 авг 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON

1 июл 2022 : 		 POISON отменили концерт в Нэшвилле

26 июн 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

11 июн 2022 : 		 POISON репетируют перед туром
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Вокалист POISON о будущем туре



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Bret Michaels в недавнем интервью вновь остановился на желании группы отметить юбилей серией концертов в 2026:

«Итак, дело вот в чем. У меня все плотно в 25-м году. Мы проводим кучу больших фестивалей [с моей сольной группой]... Так что я участвую во многих из них. А потом 2026 год, и в этом году C.C., Bobby и Rikki свободны, я в таком положении только благодаря им, благодаря тому, что мы поддерживали друг друга в начале, в середине и сейчас. Пройдет четыре года с тех пор, как мы гастролировали вместе с «The Stadium Tour», и мы просто надеемся, что это будет 40 потрясающих дат, и мы просто выложимся на сцене до последней капли энергии и устроим настоящую вечеринку».




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