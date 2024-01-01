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Вокалист POISON о будущем туре



Bret Michaels в недавнем интервью вновь остановился на желании группы отметить юбилей серией концертов в 2026:



«Итак, дело вот в чем. У меня все плотно в 25-м году. Мы проводим кучу больших фестивалей [с моей сольной группой]... Так что я участвую во многих из них. А потом 2026 год, и в этом году C.C., Bobby и Rikki свободны, я в таком положении только благодаря им, благодаря тому, что мы поддерживали друг друга в начале, в середине и сейчас. Пройдет четыре года с тех пор, как мы гастролировали вместе с «The Stadium Tour», и мы просто надеемся, что это будет 40 потрясающих дат, и мы просто выложимся на сцене до последней капли энергии и устроим настоящую вечеринку».







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