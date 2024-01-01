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Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»



RIKKI ROCKETT опубликовал на своей страничке следующее сообщение:



«Меня постоянно спрашивают по нескольку раз в день: «Почему POISON не гастролируют в 2025 году?». Очень простой ответ: Bret не хочет»











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