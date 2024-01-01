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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Poison

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11 сен 2024 : 		 Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»

29 мар 2024 : 		 Барабанщик POISON работает над мемуарами

19 фев 2024 : 		 POISON точно поедут в тур

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28 май 2023 : 		 Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»

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13 сен 2022 : 		 Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер

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17 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

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|||| сегодня

Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»



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RIKKI ROCKETT опубликовал на своей страничке следующее сообщение:

«Меня постоянно спрашивают по нескольку раз в день: «Почему POISON не гастролируют в 2025 году?». Очень простой ответ: Bret не хочет»






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