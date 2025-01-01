RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON

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США
23 июн 2022 :
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Видео с выступления POISON
17 июн 2022 :
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Видео с выступления POISON
11 июн 2022 :
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POISON репетируют перед туром
26 апр 2022 :
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Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона
4 окт 2021 :
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Вскрытие от барабанщика POISON
28 июл 2021 :
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Барабанщик POISON: «Рака нет!»
17 июл 2021 :
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Барабанщик POISON заразился COVID-19
1 июл 2021 :
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Бывший продюсер POISON, MÖTLEY CRÜE и TWISTED SISTER продал свои права на треки
8 апр 2021 :
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RICHIE KOTZEN — о POISON: «Мы разобрались с этим дерьмом»
19 мар 2021 :
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Барабанщик POISON получил дозу
24 ноя 2020 :
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Барабанщик POISON: «Говорил и буду говорить!»
16 июл 2020 :
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Барабанщик POISON: «Мы, может быть, добавим дат»
21 июн 2020 :
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Вокалист POISON о сожалениях
7 июн 2020 :
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Барабанщик POISON принял участие в протестах
22 май 2020 :
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Вокалист POISON о будущем туров
21 май 2020 :
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Вокалист POISON: «Мы не знаем про стадионный тур»
13 май 2020 :
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Вокалист POISON: «Решение по туру еще не принято»
7 май 2020 :
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Барабанщик POISON: «Ждем решения Live Nation»
23 апр 2020 :
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Барабанщик POISON: «Року стоит несколько оживить себя»
13 апр 2020 :
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Барабанщик POISON: «Подойдёте — стукну!»
10 апр 2020 :
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Барабанщик POISON о туре: «Не знаю, будет или нет»
31 мар 2020 :
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POISON в CENTRAL PENNSYLVANIA MUSIC HALL OF FAME
4 мар 2020 :
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Вокалист POISON хотел бы выпустить одну песню
26 дек 2019 :
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BRET MICHAELS из POISON's «ждёт не дождётся» стадионного тура с MÖTLEY CRUE и DEF LEPPARD
12 дек 2019 :
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Вокалист POISON: «Пора бы нам выпустить одну/две новые песни»
3 дек 2019 :
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Лидер POISON: «Тур с MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD? Это слухи!»
30 апр 2019 :
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BRET MICHAELS «польщён» тем, что COREY TAYLOR исполняет классику POISON
26 фев 2019 :
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Надежды барабанщика POISON
29 янв 2019 :
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Барабанщик POISON о новом диске
27 дек 2018 :
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BRET MICHAELS заявил, что POISON вернутся в 2020 году с новыми песнями
25 июн 2018 :
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POISON посвятили шоу Винни Полу
8 май 2018 :
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Выходит винил POISON
2 сен 2017 :
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Новое видео POISON
30 авг 2017 :
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Видео из тура POISON
10 май 2017 :
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BRET MICHAELS о новом материале POISON
12 апр 2017 :
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Видео с выступления POISON
10 апр 2017 :
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POISON открыли тур
30 мар 2017 :
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Первое фото POISON 2017 года
24 мар 2017 :
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RIKKI ROCKETT: «SLASH был очень недоволен, что не попал в POISON»
30 янв 2017 :
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Вокалист POISON хочет поехать в тур в 2018-м и записать альбом
10 янв 2017 :
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BRET MICHAELS о туре POISON
27 окт 2016 :
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Дебют POISON выйдет на виниле
6 окт 2016 :
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Вокалист POISON всё ещё надеется на тур с DEF LEPPARD
26 сен 2016 :
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Поедут ли POISON и DEF LEPPARD в совместный тур?
29 июл 2016 :
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POISON и DEF LEPPARD поедут в тур в 2017 году
19 июл 2016 :
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Барабанщик POISON хочет рассказать миру о своем излечении
16 июл 2016 :
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Барабанщик POISON излечился от рака
20 апр 2016 :
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Вокалист POISON: «Мы соберемся, 1000%»
10 апр 2016 :
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Вокалист POISON уверен, что группа обязательно вернётся на сцену
18 дек 2015 :
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RIKKI ROCKETT: «POISON нужно что-нибудь сделать!»
28 окт 2015 :
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Вокалист POISON «уверен», что группа что-то сделает
23 июн 2015 :
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Музыканты POISON исполнили композицию POISON
10 дек 2014 :
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BRET MICHAELS о будущем POISON: "Вас ждёт самый громкий реюнион всех времён!"
6 ноя 2014 :
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RIKKI ROCKETT не знает, поедет ли POISON в тур
26 окт 2014 :
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POISON собрались для корпоратива
16 сен 2014 :
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BRET MICHAELS: «Похоже, что POISON поедут в тур в 2015-м»
2 мар 2014 :
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Один человек мешает туру POISON
4 мар 2013 :
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У барабанщика POISON родился второй ребенок
23 сен 2012 :
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У POISON нет конкретных планов по выпуску альбома
6 сен 2012 :
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BRET MICHAELS: Почему SLASH не стал тем гитаристом, которого искали POISON
26 май 2011 :
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POISON открыли юбилейный тур
28 мар 2011 :
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Обложка нового сборника POISON
19 мар 2011 :
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Вокалист POISON комментирует сборник "Double Dose"
10 ноя 2010 :
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Новый сборник POISON дсотупен для прослушивания
25 май 2010 :
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BRET MICHAELS выиграл конкурс "Celebrity Apprentice"
5 май 2010 :
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BRET MICHAELS: "Мне повезло, что я выжил"
28 апр 2010 :
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Новости о здоровье BRET'а MICHAELS'а
26 апр 2010 :
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BRET MICHAELS остаётся в критическом состоянии
24 апр 2010 :
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BRET MICHAELS очнулся после кровоизлияния в мозг
13 апр 2010 :
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BRET MICHAELS перенёс экстренную операцию
29 янв 2010 :
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Выход нового сингла BRET'а MICHAELS'а отложен
6 янв 2010 :
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Новый сингл BRET'a MICHAELS'a выйдет в феврале
24 дек 2009 :
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Демо-версия песни BRET'а MICHAELS'а
30 янв 2009 :
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Фронтмен POISON рассказал о своих отношениях с Pamela'ой Anderson
7 янв 2007 :
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POISON запишут альбом каверов
21 апр 2006 :
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Фронтмен POISON готовит фильм об истории своей жизни
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сегодня
RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON
RICHIE KOTZEN в ходе недавнего интервью вспомнил о своей работе с POISON:
«Я горжусь этим альбомом, и у меня остались приятные воспоминания о процессе создания этой пластинки, которые до сих пор очень ярки в моей памяти. Я был очень молод. Я приехал в Лос-Анджелес — меня привезли сюда. Я ездил в Сан-Франциско и обратно из Филадельфии, записывал альбомы, потому что там находилась Shrapnel Records. Потом Interscope выкупили мой контракт, когда мне было 19 или 20 лет. Они перевезли меня в Лос-Анджелес, и в течение года я работал с [будущим председателем совета директоров Interscope Geffen A&M] Джимми Йовайном и [будущим председателем совета директоров Warner Bros. Records] Томом Уолли. Затем мы договорились с Дэнни Кортчмаром о продюсировании моего альбома, что было очень важно для меня, ведь он тогда записал альбом Дона Хенли "The End Of The Innocence", и я был в восторге. В последнюю минуту Interscope отмахнулись и сказали: "Мы подписали контракт не для того, чтобы ты играл баллады". Я взбесился — мне тогда едва исполнился 21 год — и сказал: "Вы не представляете, что со мной делаете. Я хочу разорвать контракт".
Когда они расторгали контракт, Том Уолли сказал: "Слушай, Bret Michaels звонил насчёт тебя. Он видел тебя на обложке Guitar World и хочет с тобой встретиться". Я взбесился ещё больше и сказал: "Ты что, совсем офигел? Я не хочу записывать хард-рок. Я хочу заниматься другим. Я написал все эти песни". Он сказал: "Просто сходи и поговори с ним. Я не думаю, что ты сможешь записать то, что собирался".
И я поехал в Калабасас, а у Bret был потрясающий дом на Stunt Road. Как только я с ним познакомился, он мне очень понравился, ведь он тоже из Пенсильвании. Я подумал: "Я чувствую себя как дома". Мы очень сдружились, но потом он сказал мне: "Слушай, я не хочу, чтобы кто-то приходил сюда и просто делал то, что ему говорят. Мне нужен тот, с кем можно сочинить альбом". Ему нужен был партнёр по сочинению. Другие ребята тоже вносили свой вклад, но, насколько я помню, в основном мы с ним сочиняли вместе. Я принёс несколько песен, которые должны были войти в мой сольный альбом. Одной из них была "Stand". Он добавил в неё изюминку, мы вместе поработали над текстом куплетов и добавили бридж. Это было действительно здорово. Думаю, у нас получилась отличная, сильная пластинка. Она стала золотой, но, к сожалению, к тому времени, как мы выпустили второй сингл, всё, что происходило на MTV, закончилось со словами: "Любая группа, которая была известна в определённую эпоху, больше не нужна". Мы, к сожалению, оказались в подобной ситуации, но за исключением этого я люблю эту пластинку. Я очень горжусь ей».
Что касается того, как он подошёл к соло DeVille на выступлениях, Richie признал, что позволил себе вольности:
«Я не совсем правильно сыграл их. Я сделал всё что мог, но я хотел сыграть их так, чтобы сохранить целостность написанного, но я — это я, и я ничего не могу с этим поделать. Я буду играть так, как я это слышу».
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