сегодня



RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON



RICHIE KOTZEN в ходе недавнего интервью вспомнил о своей работе с POISON:



«Я горжусь этим альбомом, и у меня остались приятные воспоминания о процессе создания этой пластинки, которые до сих пор очень ярки в моей памяти. Я был очень молод. Я приехал в Лос-Анджелес — меня привезли сюда. Я ездил в Сан-Франциско и обратно из Филадельфии, записывал альбомы, потому что там находилась Shrapnel Records. Потом Interscope выкупили мой контракт, когда мне было 19 или 20 лет. Они перевезли меня в Лос-Анджелес, и в течение года я работал с [будущим председателем совета директоров Interscope Geffen A&M] Джимми Йовайном и [будущим председателем совета директоров Warner Bros. Records] Томом Уолли. Затем мы договорились с Дэнни Кортчмаром о продюсировании моего альбома, что было очень важно для меня, ведь он тогда записал альбом Дона Хенли "The End Of The Innocence", и я был в восторге. В последнюю минуту Interscope отмахнулись и сказали: "Мы подписали контракт не для того, чтобы ты играл баллады". Я взбесился — мне тогда едва исполнился 21 год — и сказал: "Вы не представляете, что со мной делаете. Я хочу разорвать контракт".



Когда они расторгали контракт, Том Уолли сказал: "Слушай, Bret Michaels звонил насчёт тебя. Он видел тебя на обложке Guitar World и хочет с тобой встретиться". Я взбесился ещё больше и сказал: "Ты что, совсем офигел? Я не хочу записывать хард-рок. Я хочу заниматься другим. Я написал все эти песни". Он сказал: "Просто сходи и поговори с ним. Я не думаю, что ты сможешь записать то, что собирался".

И я поехал в Калабасас, а у Bret был потрясающий дом на Stunt Road. Как только я с ним познакомился, он мне очень понравился, ведь он тоже из Пенсильвании. Я подумал: "Я чувствую себя как дома". Мы очень сдружились, но потом он сказал мне: "Слушай, я не хочу, чтобы кто-то приходил сюда и просто делал то, что ему говорят. Мне нужен тот, с кем можно сочинить альбом". Ему нужен был партнёр по сочинению. Другие ребята тоже вносили свой вклад, но, насколько я помню, в основном мы с ним сочиняли вместе. Я принёс несколько песен, которые должны были войти в мой сольный альбом. Одной из них была "Stand". Он добавил в неё изюминку, мы вместе поработали над текстом куплетов и добавили бридж. Это было действительно здорово. Думаю, у нас получилась отличная, сильная пластинка. Она стала золотой, но, к сожалению, к тому времени, как мы выпустили второй сингл, всё, что происходило на MTV, закончилось со словами: "Любая группа, которая была известна в определённую эпоху, больше не нужна". Мы, к сожалению, оказались в подобной ситуации, но за исключением этого я люблю эту пластинку. Я очень горжусь ей».



Что касается того, как он подошёл к соло DeVille на выступлениях, Richie признал, что позволил себе вольности:



«Я не совсем правильно сыграл их. Я сделал всё что мог, но я хотел сыграть их так, чтобы сохранить целостность написанного, но я — это я, и я ничего не могу с этим поделать. Я буду играть так, как я это слышу».







