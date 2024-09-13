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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 76
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
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Poison

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Вокалист POISON захочет в 2026



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Bret Michaels опубликовал следующее сообщение:

«Чтобы прояснить ситуацию, я хочу сообщить всем потрясающим членам семьи, друзьям и поклонникам, которым я бесконечно благодарен, что ни для кого не секрет, что в 2025 году я планирую ограничить количество концертов, чтобы сосредоточиться на здоровье, начиная с диабета, который нуждается в проверке, не говоря уже о небольшом отдыхе, поскольку все знают мою неутомимую трудовую этику и страсть к исполнению музыки, а также о столь необходимом личном семейном времени... как я недавно сказал, я как классический мускул-кар — все еще быстрый и все еще веселый за рулем, просто мне нужно немного больше обслуживания, ха-ха-ха,

Однако в 2026 году, я с радостью могу сообщить, что это будет 40-я годовщина альбома POISON „Look What The Cat Dragged In“... так что возможность воссоединения была бы вполне логичной. На мой взгляд, это был бы идеальный тур в честь 40-летия, с 40 потрясающими датами, чтобы выйти на сцену, сыграть настоящие хиты вживую и зажечь весь мир... Например, в 2018 году POISON выступили в качестве хэдлайнеров и зажгли, а в 2022 году (четыре года спустя) POISON присоединились к DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE, Joan Jett и CLASSLESS ACT и зажгли в рамках Stadium Tour, а теперь, через четыре года после этого, POISON, надеюсь, продолжат зажигать по всему миру в 2026 году в качестве хэдлайнеров.

И в очередной раз, несмотря на то, что все это не подтверждено, и для успешного тура требуется много координации и планирования... для POISON все происходит по 4 — 4 оригинальных участника группы, 40-летие, 40 ограниченных дат, Parti-Gras 4.0 и да пребудет с вами 4!

Всем невероятным фанатам спасибо за то, что вы продолжаете зажигать мир не только гастролирующими в настоящее время Parti-Gras группы Bret Michaels, но и POISON. Я благодарен вам за то, что вы позволили мне уделить минуту времени, чтобы развеять все недоразумения. Оставайтесь с нами и удачного дня!»






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13 сен 2024
Starbreaker
Бусы! Кому бусы? Покупайте бусы!

просмотров: 150

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