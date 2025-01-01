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*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Poison

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Почему POISON едва не забанили за обложку



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Барабанщик POISON Rikki Rockett в недавнем интервью обсудил обложку второго альбома группы, , "Open Up And Say … Ahh!", выпущенного третьего мая 1988 года и оскорбившего многих своей откровенностью:

«Мой приятель Марк Уильямс, упокой Господь его душу, придумал этот язык. Это был протез, разумеется. У нас была модель. Мы провели фотосессию с одним фотографом, и лейбл сказал, что это слишком скромно. Мы, типа, «Окей». Она выглядела как рокерша с длинным языком, ее волосы были растрепаны, и у нее был очень эффектный макияж, но это не было достаточно шокирующим. Тогда мы пошли к [известному рок-фотографу] Нилу Злозоуэру, и мы с [басистом POISON] Bobby Dall взяли его подружку Bambi и начали накладывать на нее разные полоски и прочую ерунду. У нее были знакомые — мы попросили ее передать контакты, — а потом мы просто накрасили ее, причём мы с Bobby. Потом мы приделали ей язык и все такое. И всем понравилось, все решили, что это чертовски здорово. А Walmart отверг ее - Walmart. Уолли [предположительно, основатель Walmart Сэм Уолтон], он был жив в то время, сказал, что это демоническая фигура и он не хочет ее видеть. Так что мы сели за стол переговоров с руководством и лейблом. И, в конце концов, мы задались вопросом: мы занимаемся обложками для альбомов или музыкой? На самом деле, мы должны быть в состоянии просто сделать зеленую или белую обложку без ничего и выпустить нашу музыку, если это необходимо. Наша цель - выпустить нашу музыку. Каков наш процент от продаж в Walmart? Имеет ли это значение? Ну, это 38, иногда 40 процентов от продаж. В то время люди ходили в Walmart и говорили: «Я покупаю свои пластинки здесь. Я покупаю здесь свои пластинки». Это было дешевле, чем идти в музыкальный магазин на определенный процент. Так что процент людей, покупающих пластинки в Walmart, был высок. И мы подумали: «Выбросим ли мы на ветер 35-40 процентов нашей доли рынка, чтобы наша музыка попала в руки фанатов, или же мы будем жаловаться на это и ругаться с Walmart?». В этом не было никакого резона. Поэтому они предложили: «Мы просто уменьшим [фото] вот так». А потом бла-бла-бла. Затем это стало коллекционным изданием, тем, что вышло на Enigma, потому что мы все еще были технически с Enigma через Capitol, я так понимаю. Но на снимках было все ее тело. И она была голой, между прочим. Это была девушка Bobby. Мне не разрешали смотреть на нее, пока я помогал рисовать на ней полоски».








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