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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 68
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*NIGHTWISH от TARJA 20
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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Poison

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Почему SLASH не попал в POISON?



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В рамках недавнего интервью с RIKKI ROCKETT'ом у него спросили, почему SLASH не оказался в составе POISON до того, как стать участником GUNS N' ROSES в 1985 году:

«Не знаю, почему для нас было очевидно, что C.C. [ DeVille, давний гитарист POISON ] подходит больше, чем Slash, но мы были знакомы с ним. Он нам очень нравился. Наш старый гитарист считал, что это правильный выбор, и он не ошибался. Но мы получили две действительно классные группы, GUNS N' ROSES и POISON. Где бы были GUNS, если бы Slash присоединился к POISON? Где бы были POISON? Может быть, мы бы распались, может быть, мы бы поссорились, может быть, получилось бы что-то совсем другое. Кто знает? Этого невозможно узнать».




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