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POISON дадут минимум 40 концертов



В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", барабанщик POISON ответил на вопрос, будут ли юбилейные концерты 2026 года по случаю именин выпуска дебютного альбома оформлены как хэдлайн-тур или пройдут в рамках нового стадионного тура с другими группами:



«Это еще не решено. Мы договорились провести минимум 40 концертов, а может, и больше. Как бы там ни было, но точно будет не меньше. И я не знаю. Если найдется кто-то, с кем мы сможем договориться, и это будет разумно, отлично. Если нет, тогда мы будем хэдлайнерами. Варианты имеют место. Я не знаю, кто собирается выступать в том году, в 26-м, но если есть смысл с кем-то объединиться, мы это сделаем. Если нет, мы сделаем это сами. Как говорил Bret. если ты не можешь сделать это правильно, сделай это в любом случае. Но мы будем делать это правильно. [Смеется]».







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