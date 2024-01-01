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Барабанщику POISON вернули установку



На днях Donn Bennett, владелец Donn's Drum Vault, написал:



«Все похищенные у Rikki Rockett барабаны POISON были найдены!!!



Я искренне благодарен всем, кто помог распространить информацию. Моя глубочайшая признательность нашим друзьям из гитарного центра Tukwilla за их хладнокровные и оперативные действия и за то, что они задержали воров до приезда полиции. А также нашим новым друзьям из департамента шерифа Буриена за их отличную работу в полиции и за то, что они — настоящие профессионалы! Вор был арестован. Все барабаны были найдены и возвращены в идеальном состоянии.



Мне очень повезло быть частью нашего барабанного сообщества, которое заботится друг о друге, как и все мы. Продолжайте в том же духе. Это большая победа для хороших парней!»











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