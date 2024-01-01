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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 43
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 18
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 18
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Poison

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14 дек 2024 : 		 Барабанщику POISON вернули установку

4 ноя 2024 : 		 POISON дадут минимум 40 концертов

20 сен 2024 : 		 BRET MICHAELS о возвращении POISON

13 сен 2024 : 		 Вокалист POISON захочет в 2026

11 сен 2024 : 		 Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»

29 мар 2024 : 		 Барабанщик POISON работает над мемуарами

19 фев 2024 : 		 POISON точно поедут в тур

30 янв 2024 : 		 чОрный пояс барабанщика POISON

2 окт 2023 : 		 Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»

23 июл 2023 : 		 POISON могут что-то выпустить в 2025 году

23 июн 2023 : 		 Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»

28 май 2023 : 		 Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»

28 апр 2023 : 		 POISON не развалится!

16 янв 2023 : 		 Барабанщик POISON: «7 лет без рака — здорово!»

3 янв 2023 : 		 Вокалист POISON о жизни с диабетом

18 дек 2022 : 		 Вокалист POISON: «Наша главная удача в том, что права на записи оставались у нас»

8 ноя 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Социальные сети — новая пропагандистская машина»

13 сен 2022 : 		 Барабанщик POISON считает, что рок-н-ролл не умер

29 авг 2022 : 		 BRET MICHAELS хотел бы записать песню с POISON

26 авг 2022 : 		 JOSEY SCOTT присоединился на сцене к POISON

1 июл 2022 : 		 POISON отменили концерт в Нэшвилле

26 июн 2022 : 		 Барабанщик POISON: «Я понятия не имел, что Tommy что-то сломал»

23 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

17 июн 2022 : 		 Видео с выступления POISON

11 июн 2022 : 		 POISON репетируют перед туром

26 апр 2022 : 		 Барабанщик POISON встал на сторону Майка Тайсона
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Барабанщику POISON вернули установку



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На днях Donn Bennett, владелец Donn's Drum Vault, написал:

«Все похищенные у Rikki Rockett барабаны POISON были найдены!!!

Я искренне благодарен всем, кто помог распространить информацию. Моя глубочайшая признательность нашим друзьям из гитарного центра Tukwilla за их хладнокровные и оперативные действия и за то, что они задержали воров до приезда полиции. А также нашим новым друзьям из департамента шерифа Буриена за их отличную работу в полиции и за то, что они — настоящие профессионалы! Вор был арестован. Все барабаны были найдены и возвращены в идеальном состоянии.

Мне очень повезло быть частью нашего барабанного сообщества, которое заботится друг о друге, как и все мы. Продолжайте в том же духе. Это большая победа для хороших парней!»






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