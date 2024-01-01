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BRET MICHAELS о возвращении POISON



BRET MICHAELS в рамках МордоКнигенаживо обсудил новый тур POISON:



«Я безмерно и вечно буду благодарен C.C. [DeVille, POISON guitarist], Rikki [Rockett, POISON drummer] и Bobby [Dall, POISON bassist].



Я знаю, что многие задаются этим вопросом, и постараюсь развеять все недоразумения.



25-й год будет потрясающим. Мы выберем несколько особых дат [для выступлений с моей сольной группой], и я просто сделаю все возможное, чтобы немного отдохнуть, позаботиться о своем диабете, которому не помешало бы немного восстановиться — вот и все — и о некоторых других вопросах, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Все будет замечательно. Я настроен позитивно. У нас будет прекрасное семейное время, мы сможем повеселиться, но при этом провести несколько отличных концертов. А потом, в 26-м, если все пройдет отлично, с кучей подвижных частей с C.C., Bobby, Rikki, мной, я уверен, что мы все уладим и отправимся в 26-м».



По поводу того, как может выглядеть тур POISON в 2026 году, Bret сказал:



«Мне кажется, что это будет 40 отличных, лимитированных концертов. И пусть они будут невероятными. Пройдет четыре года с момента нашего последнего тура «The Stadium Tour» в 22-м году. Если мы поедем в 26-м, это будет наш 40-й юбилейный Parti-Gras 4.0. И в группе четыре участника — все оригинальные. Хорошие, плохие или равнодушные, мы как группа братьев. А еще мы любим друг друга!»











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