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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 52
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 46
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
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John 5

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13 июн 2024 : 		 Новое видео JOHN 5

10 мар 2024 : 		 JOHN 5 исполняет

29 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от JOHN 5

27 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я очень уважаю и люблю MICK'a MARS'a»

12 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»

2 фев 2024 : 		 JOHN 5 исполнил MÖTLEY CRÜE

29 янв 2024 : 		 JOHN 5 открыл тур

15 янв 2024 : 		 JOHN 5 о любимом альбоме METALLICA

28 окт 2023 : 		 Новый трек от JOHN 5

20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

28 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

30 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

23 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 PETER CRISS поздравил JOHN 5

20 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о документальном фильме

19 апр 2022 : 		 JOHN 5 — об инциденте с MARILYN'ом MANSON'ом в 2003 году

4 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о поступке Уилла Смита

8 мар 2022 : 		 Видео с выступления JOHN 5

15 фев 2022 : 		 LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD
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Новое видео JOHN 5



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Гитарист-виртуоз John 5 предлагает поклонникам заглянуть в его жизнь и карьеру, выпустив новую песню под названием "A Hollywood Story". Трек и сопровождающее его видео рассказывают о невероятном пути John'a 5 — от первой гитары, которую он взял в руки в возрасте 7 лет до записи сольного материала и гастролей по всему миру с Marilyn'ом Manson'ом, Rob'ом Zombie, Rob'ом Halford'ом из JUDAS PRIEST и в настоящее время — с MÖTLEY CRÜE.




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