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Новое видео JOHN 5



Гитарист-виртуоз John 5 предлагает поклонникам заглянуть в его жизнь и карьеру, выпустив новую песню под названием "A Hollywood Story". Трек и сопровождающее его видео рассказывают о невероятном пути John'a 5 — от первой гитары, которую он взял в руки в возрасте 7 лет до записи сольного материала и гастролей по всему миру с Marilyn'ом Manson'ом, Rob'ом Zombie, Rob'ом Halford'ом из JUDAS PRIEST и в настоящее время — с MÖTLEY CRÜE.







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