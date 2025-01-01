JOHN 5 о Рэнди Роудсе

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все новости группы
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США
20 апр 2022 :
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JOHN 5 — о документальном фильме
19 апр 2022 :
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JOHN 5 — об инциденте с MARILYN'ом MANSON'ом в 2003 году
4 апр 2022 :
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JOHN 5 — о поступке Уилла Смита
8 мар 2022 :
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Видео с выступления JOHN 5
15 фев 2022 :
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LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD
4 янв 2022 :
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GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»
16 ноя 2021 :
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JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»
4 ноя 2021 :
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Новое видео JOHN 5
1 ноя 2021 :
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JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»
6 окт 2021 :
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JOHN 5 — о возвращении на сцену
1 окт 2021 :
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JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a
24 сен 2021 :
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Новое видео JOHN 5
27 авг 2021 :
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JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом
25 авг 2021 :
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JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA
21 июл 2021 :
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DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES
29 июн 2021 :
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PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES
28 ноя 2020 :
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JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS
31 авг 2020 :
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Трейлер концертного релиза JOHN 5
25 июн 2020 :
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JOHN 5 на карантине
8 июн 2020 :
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CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS
6 апр 2020 :
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Обучающее видео от JOHN 5
14 дек 2019 :
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JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом
3 сен 2019 :
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JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса
2 авг 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
2 апр 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
4 мар 2019 :
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ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES
3 мар 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
23 фев 2019 :
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JOHN 5 выпустит альбом летом
2 фев 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
29 янв 2019 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5
2 янв 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
17 ноя 2018 :
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Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019
21 апр 2018 :
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SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене
14 апр 2018 :
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SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5
2 мар 2018 :
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Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5
28 янв 2018 :
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Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES
4 дек 2017 :
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Концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в январе
18 окт 2017 :
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Кавер-версия METALLICA от JOHN 5
6 мар 2017 :
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JOHN 5 открыл тур
3 янв 2017 :
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Новый альбом JOHN 5 выйдет весной
1 авг 2016 :
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Новое видео JOHN 5
1 май 2016 :
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Новое видео JOHN 5
1 апр 2016 :
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Новое видео JOHN 5
11 мар 2016 :
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Полный концерт JOHN 5
2 мар 2016 :
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Новое видео JOHN 5
1 фев 2016 :
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Новое видео JOHN 5
2 янв 2016 :
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Новое видео JOHN 5
11 дек 2015 :
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Обложка нового сингла JOHN 5
3 дек 2015 :
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JOHN 5 встретит новый год новым видео
10 ноя 2015 :
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JOHN 5 исполнил кавер-версию хита Майкла Джексона
7 ноя 2015 :
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ROB ZOMBIE, DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN присоединились на сцене к JOHN 5
21 окт 2015 :
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JOHN 5 о новом CD/DVD
18 фев 2015 :
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Бывший басист VAN HALEN присоединился на сцене к JOHN 5
2 янв 2015 :
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JOHN 5 обзавёлся собственной газировкой
30 ноя 2014 :
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Последний альбом JOHN 5 вышел на компакт диске
20 ноя 2014 :
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JOHN 5: «Рок не мёртв, но индустрия изменилась»
23 июл 2014 :
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JOHN 5: «Мы записали отличный альбом с David'ом Lee Roth'ом»
12 июн 2014 :
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Новая песня JOHN 5
22 май 2014 :
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Новый сингл JOHN 5 выйдет в июне
10 май 2014 :
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Новый сингл JOHN 5 выйдет в июле
20 мар 2014 :
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Название нового альбома JOHN 5
3 сен 2013 :
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JOHN 5 сообщил, что на новом альбоме будет много гостей
5 май 2013 :
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JOHN 5 получил награду Revolver Golden Gods в категории 'Best Guitarist'
26 мар 2013 :
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JOHN 5 заключил соглашение с DEAN MARKLEY
24 дек 2012 :
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Новое видео JOHN 5
19 апр 2012 :
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Гитарист JOHN 5 хочет, чтобы каждый сольный альбом был «особенным»
23 мар 2012 :
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Фрагмент нового DVD JOHN 5
24 фев 2012 :
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Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
9 фев 2012 :
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Трейлер к новому альбому JOHN 5
3 фев 2012 :
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Обложку для нового альбома JOHN 5 создал Rob Zombie
8 ноя 2011 :
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JOHN 5 выпустил новый сингл
31 окт 2011 :
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Новое видео JOHN 5
29 сен 2011 :
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JOHN 5 выпустил новый сингл
31 авг 2011 :
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JOHN 5 выпустил кавер-версию хита Майкла Джексона
12 май 2010 :
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Новый альбом JOHN 5 доступен для прослушивания
9 апр 2010 :
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Тизер нового альбома JOHN 5
24 мар 2010 :
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Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
3 мар 2010 :
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Новый трек и обложка альбома JOHN 5
5 ноя 2008 :
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JOHN 5 выпускает DVD
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сегодня
JOHN 5 о Рэнди Роудсе
JOHN 5 в интервью радиостанции WRIF почтил память Рэнди Роадса:
«Рэнди был аномалией. У него был такой стиль, которого раньше ни у кого не было. Это было похоже на изобретение микроволновки, и можно было подумать: "Вот это да. Посмотрите на это. Это так необычно". Или как изобретение электромобиля. Ты думаешь: "Вот это да, это что-то новенькое". Таким Рэнди был для миллионов поклонников, в том числе и для меня. Мне просто нравился его стиль. Он был очень уникальным, и, конечно, на него оказала влияние классика. И было видно, что он просто одержим гитарой и предан ей. Он не только потрясающий гитарист, но и потрясающий автор песен».
John 5 упомянул тот факт, что Ozzy сделал себе имя как фронтмен BLACK SABBATH, прежде чем начать сольную карьеру с помощью Рэнди:
«Не то чтобы Рэнди пришёл и они зазвучали как BLACK SABBATH. Они выбрали совершенно иное направление, нежели BLACK SABBATH. И Рэнди заново изобрёл колесо, если подумать. Это невероятно. Песня "Crazy Train" — думаю, это был их первый сингл, — и этот рифф никогда не умрёт. Этот рифф будет популярен всегда, во веки вечные... Просто задумайтесь об этом. Когда Рэнди попал в группу, он мог подумать: "Я напишу несколько риффов BLACK SABBATH. Tony Iommi гениален, и я его люблю". А Рэнди заново изобрёл колесо. Невероятно! И мир полюбил его».
На вопрос о том, когда в последний раз он видел нового гитариста, который его удивил, John 5 ответил:
«Я думаю, сегодня это происходит чаще, чем в последние десятилетия, потому сейчас есть соцсети, где вы можете увидеть людей со всего мира. Раньше можно было увидеть только знаменитых людей или тех, кто жил по соседству. Но есть люди, которые невероятно известны по всему миру.
Забавно, что когда гитаристы дают интервью, их спрашивают: "Кто тебе нравится?", и они всегда отвечают, что люди из прошлого. А я люблю людей из прошлого, но я всегда хвалю тех, кто есть сейчас. И я считаю, что это замечательно.
Я думаю, что игра на гитаре сделала шаг вперёд. Она усовершенствовалась... И я учусь каждый день, потому что мне никогда не бывает комфортно. Мне никогда не комфортно. И я никогда не хочу комфорта, потому что я всегда хочу двигаться вперёд и совершенствоваться. Так что это здорово. Мне это нравится. Слава Богу. Думаю, в этом и есть смысл жизни — делать то, что любишь».
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