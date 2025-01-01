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JOHN 5 о Рэнди Роудсе



JOHN 5 в интервью радиостанции WRIF почтил память Рэнди Роадса:



«Рэнди был аномалией. У него был такой стиль, которого раньше ни у кого не было. Это было похоже на изобретение микроволновки, и можно было подумать: "Вот это да. Посмотрите на это. Это так необычно". Или как изобретение электромобиля. Ты думаешь: "Вот это да, это что-то новенькое". Таким Рэнди был для миллионов поклонников, в том числе и для меня. Мне просто нравился его стиль. Он был очень уникальным, и, конечно, на него оказала влияние классика. И было видно, что он просто одержим гитарой и предан ей. Он не только потрясающий гитарист, но и потрясающий автор песен».



John 5 упомянул тот факт, что Ozzy сделал себе имя как фронтмен BLACK SABBATH, прежде чем начать сольную карьеру с помощью Рэнди:



«Не то чтобы Рэнди пришёл и они зазвучали как BLACK SABBATH. Они выбрали совершенно иное направление, нежели BLACK SABBATH. И Рэнди заново изобрёл колесо, если подумать. Это невероятно. Песня "Crazy Train" — думаю, это был их первый сингл, — и этот рифф никогда не умрёт. Этот рифф будет популярен всегда, во веки вечные... Просто задумайтесь об этом. Когда Рэнди попал в группу, он мог подумать: "Я напишу несколько риффов BLACK SABBATH. Tony Iommi гениален, и я его люблю". А Рэнди заново изобрёл колесо. Невероятно! И мир полюбил его».



На вопрос о том, когда в последний раз он видел нового гитариста, который его удивил, John 5 ответил:



«Я думаю, сегодня это происходит чаще, чем в последние десятилетия, потому сейчас есть соцсети, где вы можете увидеть людей со всего мира. Раньше можно было увидеть только знаменитых людей или тех, кто жил по соседству. Но есть люди, которые невероятно известны по всему миру.



Забавно, что когда гитаристы дают интервью, их спрашивают: "Кто тебе нравится?", и они всегда отвечают, что люди из прошлого. А я люблю людей из прошлого, но я всегда хвалю тех, кто есть сейчас. И я считаю, что это замечательно.



Я думаю, что игра на гитаре сделала шаг вперёд. Она усовершенствовалась... И я учусь каждый день, потому что мне никогда не бывает комфортно. Мне никогда не комфортно. И я никогда не хочу комфорта, потому что я всегда хочу двигаться вперёд и совершенствоваться. Так что это здорово. Мне это нравится. Слава Богу. Думаю, в этом и есть смысл жизни — делать то, что любишь».







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