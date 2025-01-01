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JOHN 5 познакомит со своей коллекцией KISS



Прежде чем стать гитаристом-виртуозом и отправиться в турне по миру вместе с такими группами, как Marilyn Manson, Rob Zombie, Rob Halford и - в настоящее время - MÖTLEY CRÜE, John 5 был всего лишь ребенком, выросшим в окрестностях Детройта, одержимым рок-музыкой KISS. Это увлечение переросло в пожизненное коллекционирование всего и вся, начиная от Starchild, Demon, Spaceman и Catman.



В мае 2025 года John 5 впервые представит свою личную коллекцию поклонникам KISS по всему миру, открыв новый музей памятных вещей KISS «Knights In Satan Service» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Экскурсии с гидом будут проводиться только в течение одного месяца (с возможным продлением). В настоящее время доступны следующие даты: 5-9 мая, 12-16 мая, 19-23 мая и 27-30 мая. Экскурсию проведет сам John 5, который расскажет массу интересных деталей и ответит на любые вопросы.







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