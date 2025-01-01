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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 31
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John 5

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11 мар 2025 : 		 JOHN 5 познакомит со своей коллекцией KISS

11 фев 2025 : 		 Видео полного выступления JOHN 5

7 сен 2024 : 		 JOHN 5: «В 18 мне было хуже, чем сейчас»

22 июл 2024 : 		 JOHN 5 защищает группы, выступающие без оригинальных членов

13 июн 2024 : 		 Новое видео JOHN 5

10 мар 2024 : 		 JOHN 5 исполняет

29 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео от JOHN 5

27 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я очень уважаю и люблю MICK'a MARS'a»

12 фев 2024 : 		 JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»

2 фев 2024 : 		 JOHN 5 исполнил MÖTLEY CRÜE

29 янв 2024 : 		 JOHN 5 открыл тур

15 янв 2024 : 		 JOHN 5 о любимом альбоме METALLICA

28 окт 2023 : 		 Новый трек от JOHN 5

20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

28 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

30 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

23 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 PETER CRISS поздравил JOHN 5

20 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о документальном фильме
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JOHN 5 познакомит со своей коллекцией KISS



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Прежде чем стать гитаристом-виртуозом и отправиться в турне по миру вместе с такими группами, как Marilyn Manson, Rob Zombie, Rob Halford и - в настоящее время - MÖTLEY CRÜE, John 5 был всего лишь ребенком, выросшим в окрестностях Детройта, одержимым рок-музыкой KISS. Это увлечение переросло в пожизненное коллекционирование всего и вся, начиная от Starchild, Demon, Spaceman и Catman.

В мае 2025 года John 5 впервые представит свою личную коллекцию поклонникам KISS по всему миру, открыв новый музей памятных вещей KISS «Knights In Satan Service» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Экскурсии с гидом будут проводиться только в течение одного месяца (с возможным продлением). В настоящее время доступны следующие даты: 5-9 мая, 12-16 мая, 19-23 мая и 27-30 мая. Экскурсию проведет сам John 5, который расскажет массу интересных деталей и ответит на любые вопросы.




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