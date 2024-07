сегодня



JOHN 5 защищает группы, выступающие без оригинальных членов



JOHN 5 в недавнем интервью обсудил группы, которые продолжают выступать и записывать альбомы несмотря на то, что среди участников уже может и не быть оригинальных членов:



«Группы постепенно исчезают, и это очень страшно. И это очень, очень пугает меня, потому что у нас есть хороший рок-н-ролл, но нам нужно больше хорошего рок-н-ролла. Нам нужно, чтобы появлялось больше групп. Нам нужно больше групп, которые бы говорили «посмотрите на меня» и все такое, потому что я ищу [новую музыку]. Я не могу дождаться, когда появится новый рок-н-ролл. Он нам нужен, потому что эти старые группы уходят.



На днях я думал об этом. Можете ли вы назвать — я не знаю — скажем, пять групп, начиная с 80-х, у которых есть все оригинальные участники. Потому что с 70-х это невозможно».



Когда интервьюер не смог назвать ни одного коллектива 1980-х, в котором до сих пор сохранились оригинальные составы, John 5 продолжил:



«Представьте, если бы кто-то из участников, не дай Бог, ушел, скончался или что-то в этом роде, и тогда группа не смогла бы продолжать. Не было бы никого. Разве это не дико, если подумать?».



В дальнейшем John 5 продолжил защищать стареющие рок-группы в том, что они продолжают выступать даже тогда, когда в них осталось всего один или два участника.



«Я говорю как поклонник. Я бы с удовольствием посмотрел на AC/DC еще раз.



Взять хотя бы THE ROLLING STONES. Когда Брайан [Джонс, основатель и лидер THE ROLLING STONES] умер, что если бы THE STONES сказали: «Все. Больше никаких ROLLING STONES». У нас осталось бы всего несколько пластинок. Немыслимо».



После того как интервьюер привел в пример группу QUEEN, которая исполняет свои классические песни с вокалистом Adam'ом Lambert'ом, которому было всего девять лет, когда скончался Фредди Меркьюри, John 5 ответил:



«И ведь на самом деле Adam Lambert просто потрясающий. Невероятно. Вы хотите услышать эти песни. Музыка — это возможность отлично провести время, забыть на время о жизни и наслаждаться музыкой. Это то, что вы должны уметь — наслаждаться музыкой!»







