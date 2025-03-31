JOHN 5 о своем музее KISS

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все новости группы
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США
3 авг 2022 :
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PETER CRISS поздравил JOHN 5
20 апр 2022 :
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JOHN 5 — о документальном фильме
19 апр 2022 :
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JOHN 5 — об инциденте с MARILYN'ом MANSON'ом в 2003 году
4 апр 2022 :
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JOHN 5 — о поступке Уилла Смита
8 мар 2022 :
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Видео с выступления JOHN 5
15 фев 2022 :
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LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD
4 янв 2022 :
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GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»
16 ноя 2021 :
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JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»
4 ноя 2021 :
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Новое видео JOHN 5
1 ноя 2021 :
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JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»
6 окт 2021 :
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JOHN 5 — о возвращении на сцену
1 окт 2021 :
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JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a
24 сен 2021 :
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Новое видео JOHN 5
27 авг 2021 :
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JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом
25 авг 2021 :
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JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA
21 июл 2021 :
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DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES
29 июн 2021 :
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PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES
28 ноя 2020 :
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JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS
31 авг 2020 :
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Трейлер концертного релиза JOHN 5
25 июн 2020 :
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JOHN 5 на карантине
8 июн 2020 :
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CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS
6 апр 2020 :
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Обучающее видео от JOHN 5
14 дек 2019 :
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JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом
3 сен 2019 :
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JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса
2 авг 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
2 апр 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
4 мар 2019 :
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ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES
3 мар 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
23 фев 2019 :
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JOHN 5 выпустит альбом летом
2 фев 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
29 янв 2019 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5
2 янв 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
17 ноя 2018 :
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Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019
21 апр 2018 :
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SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене
14 апр 2018 :
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SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5
2 мар 2018 :
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Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5
28 янв 2018 :
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Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES
4 дек 2017 :
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Концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в январе
18 окт 2017 :
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Кавер-версия METALLICA от JOHN 5
6 мар 2017 :
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JOHN 5 открыл тур
3 янв 2017 :
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Новый альбом JOHN 5 выйдет весной
1 авг 2016 :
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Новое видео JOHN 5
1 май 2016 :
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Новое видео JOHN 5
1 апр 2016 :
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Новое видео JOHN 5
11 мар 2016 :
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Полный концерт JOHN 5
2 мар 2016 :
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Новое видео JOHN 5
1 фев 2016 :
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Новое видео JOHN 5
2 янв 2016 :
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Новое видео JOHN 5
11 дек 2015 :
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Обложка нового сингла JOHN 5
3 дек 2015 :
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JOHN 5 встретит новый год новым видео
10 ноя 2015 :
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JOHN 5 исполнил кавер-версию хита Майкла Джексона
7 ноя 2015 :
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ROB ZOMBIE, DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN присоединились на сцене к JOHN 5
21 окт 2015 :
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JOHN 5 о новом CD/DVD
18 фев 2015 :
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Бывший басист VAN HALEN присоединился на сцене к JOHN 5
2 янв 2015 :
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JOHN 5 обзавёлся собственной газировкой
30 ноя 2014 :
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Последний альбом JOHN 5 вышел на компакт диске
20 ноя 2014 :
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JOHN 5: «Рок не мёртв, но индустрия изменилась»
23 июл 2014 :
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JOHN 5: «Мы записали отличный альбом с David'ом Lee Roth'ом»
12 июн 2014 :
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Новая песня JOHN 5
22 май 2014 :
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Новый сингл JOHN 5 выйдет в июне
10 май 2014 :
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Новый сингл JOHN 5 выйдет в июле
20 мар 2014 :
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Название нового альбома JOHN 5
3 сен 2013 :
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JOHN 5 сообщил, что на новом альбоме будет много гостей
5 май 2013 :
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JOHN 5 получил награду Revolver Golden Gods в категории 'Best Guitarist'
26 мар 2013 :
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JOHN 5 заключил соглашение с DEAN MARKLEY
24 дек 2012 :
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Новое видео JOHN 5
19 апр 2012 :
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Гитарист JOHN 5 хочет, чтобы каждый сольный альбом был «особенным»
23 мар 2012 :
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Фрагмент нового DVD JOHN 5
24 фев 2012 :
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Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
9 фев 2012 :
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Трейлер к новому альбому JOHN 5
3 фев 2012 :
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Обложку для нового альбома JOHN 5 создал Rob Zombie
8 ноя 2011 :
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JOHN 5 выпустил новый сингл
31 окт 2011 :
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Новое видео JOHN 5
29 сен 2011 :
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JOHN 5 выпустил новый сингл
31 авг 2011 :
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JOHN 5 выпустил кавер-версию хита Майкла Джексона
12 май 2010 :
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Новый альбом JOHN 5 доступен для прослушивания
9 апр 2010 :
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Тизер нового альбома JOHN 5
24 мар 2010 :
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Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
3 мар 2010 :
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Новый трек и обложка альбома JOHN 5
5 ноя 2008 :
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JOHN 5 выпускает DVD
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31 мар 2025
JOHN 5 о своем музее KISS
FOX 11 Los Angeles опубликовали ролик, посвященный музею KISS, основанного на коллекции JOHN 5. Музей планируется к открытию в мае — он будет доступен с пятого по девятое, с двенадцатого по шестнадцатое, с девятнадцатого по двадцать третье и с двадцать седьмого по тридцатое.
«В июне 1977 года, когда мне было семь лет, мама взяла меня в магазин Sears, где я увидел витрину с альбомом KISS «Love Gun». Я обожал монстров и музыку и умолял маму купить эту пластинку. Услышав ее впервые, для меня открылся новый мир. И каждый раз, когда наступал день рождения или Рождество, я получал новый плакат или сувенир KISS. Коллекционирование стало огромной частью моей жизни. Это также помогло мне наладить связь с миром, ведь я находил вещи от Аргентины до Чили, от Тайваня до Японии».
Идея создания музея Knights In Satan Service возникла, когда он начал собирать архивы на Instagram, но понял, что пора расширяться.
«Поскольку KISS больше не гастролируют, единственное реальное место, где можно увидеть эту коллекцию и пройтись по дорожкам памяти, - это приехать в музей в Лос-Анджелесе. Пообщайтесь со мной, я отвечу на вопросы, мы поговорим, и я расскажу несколько историй».
Коллекция John 5 насчитывает более 2500 экспонатов, среди которых уникальные товары и единственные в своем роде предметы коллекционирования золотой эры KISS 1973-1983 годов, включая одну из единственных известных пар ботинок Gene Simmons «Destroyer» 1976 года и его первый костюм 1974 года, а также баннеры с выступления группы в Woodfield Mall, за пределами Чикаго, в 1974 году на конкурсе поцелуев «National KISS-Off».
«Если бы кто-то другой устроил подобное, я бы был в полном восторге».
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