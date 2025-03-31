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John 5

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|||| 31 мар 2025

JOHN 5 о своем музее KISS



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FOX 11 Los Angeles опубликовали ролик, посвященный музею KISS, основанного на коллекции JOHN 5. Музей планируется к открытию в мае — он будет доступен с пятого по девятое, с двенадцатого по шестнадцатое, с девятнадцатого по двадцать третье и с двадцать седьмого по тридцатое.

«В июне 1977 года, когда мне было семь лет, мама взяла меня в магазин Sears, где я увидел витрину с альбомом KISS «Love Gun». Я обожал монстров и музыку и умолял маму купить эту пластинку. Услышав ее впервые, для меня открылся новый мир. И каждый раз, когда наступал день рождения или Рождество, я получал новый плакат или сувенир KISS. Коллекционирование стало огромной частью моей жизни. Это также помогло мне наладить связь с миром, ведь я находил вещи от Аргентины до Чили, от Тайваня до Японии».

Идея создания музея Knights In Satan Service возникла, когда он начал собирать архивы на Instagram, но понял, что пора расширяться.

«Поскольку KISS больше не гастролируют, единственное реальное место, где можно увидеть эту коллекцию и пройтись по дорожкам памяти, - это приехать в музей в Лос-Анджелесе. Пообщайтесь со мной, я отвечу на вопросы, мы поговорим, и я расскажу несколько историй».

Коллекция John 5 насчитывает более 2500 экспонатов, среди которых уникальные товары и единственные в своем роде предметы коллекционирования золотой эры KISS 1973-1983 годов, включая одну из единственных известных пар ботинок Gene Simmons «Destroyer» 1976 года и его первый костюм 1974 года, а также баннеры с выступления группы в Woodfield Mall, за пределами Чикаго, в 1974 году на конкурсе поцелуев «National KISS-Off».

«Если бы кто-то другой устроил подобное, я бы был в полном восторге».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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31 мар 2025
Gustaff
У чувака, конечно, невероятная карьера. И вся жизнь впереди. Хотя, он и осёл, конечно.
31 мар 2025
Rocky Wolfsson
Gustaff, его то за что ослом прозвал? Нормальный музыкант, не язвит, не жалуется, даже не ворчит о политике...
31 мар 2025
Gustaff
Rocky Wolfsson, да я тут, немного поехал насчёт ослов

просмотров: 597

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