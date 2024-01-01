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JOHN 5: «В 18 мне было хуже, чем сейчас»



JOHN 5 в недавнем интервью рассказал о том, как поддержание хорошего самочувствия важно для гастролирующих музыкантов, особенно в том, что касается выбора продуктов питания:



«Когда-то я ел всякую [не очень полезную] дрянь. И я просто был похож на «О Боже». И я становился все более напряженным, все более напряженным и все более раздраженным. И я поговорил с Zombie. И он сказал: «О, тебе, наверное, не стоит так питаться». А я такой: «О, тогда мне станет лучше?». А он: «Да». И я попробовал... В итоге я перешел на растительную диету и почувствовал себя на 18 лет. На самом деле, позвольте мне просто исправить фразу, потому что в 18 лет я не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. То есть это было, когда я был очень, очень молод, но я чувствовал себя невероятно. Тогда я подумал: «Ладно, теперь я не буду есть сахар». Потому что я тоже провожу всякие исследования, и я узнал, что сахар провоцирует много плохих последствий... Так что, да, вот так я и поступаю. Я стараюсь питаться как можно более здоровой пищей, потому что я играю и путешествую каждый день.



Знаете, когда вы отправляетесь в путешествие — все, кто сейчас это слышит, могут меня понять — когда вы путешествуете, возвращаетесь домой и думаете: »О, Боже мой. Я так устал», или что-то в этом роде. Ты просто ощущаешь себя очень измотанным». И мне приходится делать это каждый день, а иногда и по всему миру, с пересадками и прочими неприятностями».







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