сегодня



Видео полного выступления JOHN 5



Видео полного выступления JOHN 5, которое состоялось 24 января в The Observatory, Santa Ana, CA, доступно для просмотра ниже:



“Strung Out”

“Que Pasa”

“Crank It”

“Howdy”

“LA Express”

“Crazy Little Thing Called Love” (Queen)

“I Am John 5”

“How High The Moon” (Morgan Lewis)

“Six Hundred And Sixty Six Pickers In Hell, CA”

“First Victim”

“Black Grass Plague”

“Georgia On My Mind” (Hoagy Carmichael and His Orchestra)

“The Ghost”

“Cactus Flower”

“Mötley Crüe Medley”

– “Live Wire”

– “Too Fast For Love”

– “Shout At The Devil”

– “Looks That Kill”

– “Home Sweet Home”

– Wild Side”

– “Girls, Girls, Girls”

– “Same Ol’ Situation”

– “Dr. Feelgood”

– “Kickstart My Heart” http://www.john-5.com







+0 -0



просмотров: 92