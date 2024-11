сегодня



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND



Видео с акустического выступления DEVIN TOWNSEND, которое состоялось 25 ноября в Galvanizers, Glasgow, Scortland, доступно для просмотра ниже:



"Let It Roll"

"Love?" (Strapping Young Lad )

"Bring Him Home" (Claude‐Michel Schönberg - Les Miserables)

"Lightworker"

"Ih-Ah!" (Devin Townsend Project song)

"Hyperdrive" (audience request)

"Deadhead"

"Why?" (intro only, audience request)







