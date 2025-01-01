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DEVIN TOWNSEND и STEVE VAI сотрудничают



DEVIN TOWNSEND в недавнем интервью рассказал о своем сотрудничестве со STEVE'ом VAI:



«Он пробыл у меня дома полторы недели. У нас хорошие отношения, и он участвует в работе [над рок-оперой Таунсенда] "The Moth".



Steve Vai — очень важный человек в моей жизни по многим причинам. После стольких лет мы можем быть честными друг с другом. И я думаю, что во многих случаях совместная работа разваливается из-за того, что все вынуждены осторожничать. В частности, если вы оба в достаточной степени состоялись в плане создания материала, очень часто сотрудничество с другими музыкантами заканчивается тем, что все очень осторожно относятся к идеям друг друга. В отличие от того, чтобы сказать: "Эй, нет. Я выслушал эту идею и оценил её, но она мне не по душе. Мне это не нравится". Иногда это не удаётся людям, у которых нет таких долгосрочных отношений. А мы со Steve'ом сейчас находимся в таком положении, что когда мы встречаемся, джемуем и обсуждаем концепции, мы можем оценивать идеи друг друга с позиции более объективного творческого анализа. И я очень ценю это, особенно с учётом его опыта. Это отличный опыт... Думаю, важно и то, что мы до сих пор общаемся только потому, что прошли через сложные периоды.

Ещё одна цитата, которая мне нравится: "Прогресс — это всего лишь неловкий разговор". И я думаю, что если вы находитесь в такой ситуации, когда вам посчастливилось вести с кем-то эти сложные беседы, то именно в тот момент и будет рождаться настоящая музыка.



Когда ты моложе, тебе задают такие вопросы: "Не могли бы вы описать, какой была бы группа вашей мечты?" Ты отвечаешь: "Джими Хендрикс на гитаре, Джон Бонэм на барабанах". Но ты задумываешься, что, возможно, причина того, что эти музыканты были такими потрясающими, кроется в среде, в которой они оказались. Может быть, причина гениальности Джими Хендрикса в том, что ему не нужно было ни перед кем отчитываться. У него в группе было только два музыканта, и, возможно, если бы ему что-то стали запрещать, его социальная тревожность привела бы к тому, что другой гитарист, может быть, Jimmy Page или кто-то ещё, просто подмял бы его под себя. И в итоге получился бы альбом супергруппы, который не так хорош, как каждый из этих музыкантов в отдельности. И я думаю, что во многом это происходит потому, что необходимо наладить контакт. И если вам посчастливилось общаться с музыкантами в течение многих лет, то вы прошли через споры, через "да пошёл он" или даже через период романтики. И лучше прислушаться к этому гениальному человеку, если у него появилась хорошая идея. Или хотя бы просто идея. И мы со Стивом оказались именно в таком положении».







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