GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN



Видео с выступления DOKKEN, которое состоялось 16 января на RokIsland Fest, Key West, Florida, и в рамках которого George Lynch исполнил с командой "Kiss Of Death", "When Heaven Comes Down" и "Tooth And Nail", доступно для просмотра ниже.

























