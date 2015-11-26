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Dokken

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GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN



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Видео с выступления DOKKEN, которое состоялось 16 января на RokIsland Fest, Key West, Florida, и в рамках которого George Lynch исполнил с командой "Kiss Of Death", "When Heaven Comes Down" и "Tooth And Nail", доступно для просмотра ниже.

Watch GEORGE LYNCH Rejoin DOKKEN On Stage At Florida











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