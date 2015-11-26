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Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком



Бывший басист DOKKEN Jeff Pilson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, рассматривал ли он вариант написания книги:



«На самом деле я как раз сейчас и работаю над книгой, но это не имеет отношения к моей жизни. Ну, не напрямую, скажем так. Я сейчас пишу книгу о йоге. Там немного автобиографического материала, но я не думаю, что я в достаточной мере звезда, чтобы кого-то заинтересовала моя жизнь. Думаю, я просто реалист. Я полагаю, что было бы самонадеянно думать, что люди будут заинтересованы в моей жизни [смеётся]. Может быть, человек десять. Моя семья. Некоторые из [музыкальных] проектов, которые я делаю, кто знает, слушают ли вообще больше 10 человек? [Смеётся]»



Музыкант признался, что интерес к йоге возник из-за проблем со спиной ещё в 20 лет, и вот уже 43 года он занимается йогой, и ему очень нравится.







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