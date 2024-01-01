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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
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Dokken

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DON DOKKEN: «И зачем я делился?..»



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DON DOKKEN в интервью "On The Road To Rock With Clint Switzer" объяснил, почему он и его коллеги по группе с самого начала решили разделить гонорары за сочинение песен поровну между четырьмя участниками группы:

«DOKKEN была очень необычной группой. Когда я создал её, хотя я выступал как DOKKEN уже много лет, прежде чем встретил George'a [Lynch'a, бывшего гитариста DOKKEN] и Jeff'a [Pilson'a, бывшего басиста DOKKEN] и Mick'a [Brown'a, бывшего барабанщика DOKKEN], я уже дважды гастролировал по Германии — но когда мы наконец собрались вместе, я сказал: "Давайте сделаем всё просто: ты пишешь хит, ты пишешь хит, ты пишешь хит, мы просто разделим его на четыре части. Неважно, кто что напишет. Пусть победят лучшие песни". Вот так всё и было. Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что это был глупый поступок, потому что я написал много хитов и отдал 75 процентов им троим. И вместо того, чтобы получить четыре бакса, я получил доллар, Mick получил доллар, George получил доллар, Jeff получил доллар, менеджмент получил своё, бухгалтеры получили своё, и я подумал: "Господи. Я потерял миллионы, написав "In My Dreams" и "Just Got Lucky" или "Alone Again"". Я могу назвать миллиард песен, которые я написал в одиночку на гитаре и сочинил всю музыку. Но такой была наша сделка. Мы были никем. Мы не были знамениты. Если George напишет хит, я получу деньги. Если Jeff напишет хит, я получу деньги. Только вот Mick оказался в шоколаде. Он не сочинял. Мы репетировали песни неделю, пошли в репетиционную студию, отработали всё это, выбрали 12 лучших песен, Mick пришёл в студию на четыре или пять дней, отстучал на барабанах, пошёл к наркодилеру, а потом отправился в Rainbow [бар и гриль в Западном Голливуде]. Я сказал: "Mick, ты просто в шоколаде. Ты заработал миллионы долларов, а всё, что тебе нужно было сделать, — это провести пару недель, играя на барабанах"».




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