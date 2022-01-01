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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
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Dokken

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13 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

5 май 2022 : 		 JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a

22 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

21 дек 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

10 дек 2021 : 		 DOKKEN завершили запись

21 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

11 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 окт 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступит с DOKKEN

17 авг 2021 : 		 DOKKEN думают о бокс-сете

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

22 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

28 июн 2021 : 		 JEFF PILSON: «Было много споров о реюнионе DOKKEN в 2016 году»

8 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

6 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспоминает тур DOKKEN 1988 года: «Я был в депрессии»

30 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно

23 мар 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком

9 мар 2021 : 		 Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN

21 окт 2020 : 		 Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»

15 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

1 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

27 авг 2020 : 		 DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»

27 июл 2020 : 		 Видео с текстом от DOKKEN

23 июл 2020 : 		 Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN

22 июл 2020 : 		 REB BEACH выступил с DOKKEN
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GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN



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GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN в ходе выступления в Мичигане и исполнил "Kiss Of Death", "When Heaven Comes Down" и "Tooth And Nail".




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