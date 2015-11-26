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Dokken

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9 мар 2021 : 		 Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN

21 окт 2020 : 		 Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»

15 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

1 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

27 авг 2020 : 		 DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»

27 июл 2020 : 		 Видео с текстом от DOKKEN

23 июл 2020 : 		 Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN

22 июл 2020 : 		 REB BEACH выступил с DOKKEN

1 июл 2020 : 		 DOKKEN написали песню про Трампа

22 июн 2020 : 		 REB BEACH выступит с DOKKEN

5 июн 2020 : 		 Трек-лист нового релиза DOKKEN

29 май 2020 : 		 Тизер нового релиза DOKKEN

15 апр 2020 : 		 Басист DOKKEN об альбоме, которым он гордится

13 апр 2020 : 		 DOKKEN используют время для работы над новым материалом

24 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 мар 2020 : 		 JEFF PILSON рассказал о самом значимом моменте в карьере с DOKKEN

19 дек 2019 : 		 DOKKEN, LYNCH MOB и LITA FORD едут в совместный тур

14 окт 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

18 сен 2019 : 		 DON DOKKEN и JACK RUSSELL в акустике

28 авг 2019 : 		 GEORGE LYNCH надеется на новые концерты DOKKEN

22 июл 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 июн 2019 : 		 GEORGE LYNCH о возможности записи нового альбома DOKKEN

7 май 2019 : 		 DOKKEN выступили без своего барабанщика

24 фев 2019 : 		 GEORGE LYNCH может выступить с DOKKEN

11 окт 2018 : 		 DOKKEN выпустят новый альбом весной

10 сен 2018 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
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|||| сегодня

Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN



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Бывший гитарист MACHINE HEAD и нынешний участник VIO-LENCE Phil Demmel, Russell Allen (SYMPHONY X, ADRENALINE MOB, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), Stix Zadinia (STEEL PANTHER) и David Ellefson (MEGADETH) записали карантинное видео на композицию DOKKEN "Tooth And Nail" в рамках "Collab-A-Jam".

MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD Members Cover DOKKEN







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