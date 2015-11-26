Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN
Бывший гитарист MACHINE HEAD и нынешний участник VIO-LENCE Phil Demmel, Russell Allen (SYMPHONY X, ADRENALINE MOB, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), Stix Zadinia (STEEL PANTHER) и David Ellefson (MEGADETH) записали карантинное видео на композицию DOKKEN "Tooth And Nail" в рамках "Collab-A-Jam".
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