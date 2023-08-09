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Dokken

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Новое видео DOKKEN



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"Fugitive", новое видео группы DOKKEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven Comes Down", выходящего 27 октября на Silver Lining Music.

Трек-лист:

01. Fugitive
02. Gypsy
03. Is It Me Or You?
04. Just Like A Rose
05. I'll Never Give Up
06. Saving Grace
07. Over The Mountain
08. I Remember
09. Lost In You
10. Santa Fe




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9 авг 2023
olly71
Коммерческий успех некоторых групп для меня совершенно не понятен с какой стороны на это не смотри и это группа одна из таких . У них за всю карьеру вряд ли наберётся реальных хитов больше пяти а пафоса у вокалиста больше чем у Мановар - Ганс енд Росес - Малмстин вместе взятых .
9 авг 2023
T
Termofucker
olly71, да нет,в 80-х прикольно играли,модные были.Вон,Poison вообще посредственные,а первые 3 альбома платиновые.Время такое было.
9 авг 2023
olly71
Termofucker, ну у Доккен вроде альбом 1987 года самый хитовый и продаваемый был . Лично я по памяти могу назвать только один их хит Дрим Ворриорс и то во многом из за того что эта песня попала в культовый тогда фильм.
9 авг 2023
F
Family Ghost
olly71, да не, они музыкально были поприкольнее многих современников. Был в них и душок нормального металла а-ля Прист, и что-то более коммерческое. Я бы сказал, что из Лос-Анджелесского глэмчика они вполне в топ-5 входят.
Радио-хиты: Alone Again (главный), Breaking The Chains, In My Dreams, Into the Fire, It's Not Love, Burning Like a Flame, Dream Warriors, некоторые другие. Однако помимо этой ванили, у них был и нормальный метал, типа Tooth And Nail, Lightning Strikes Again, Kiss Of Death, Paris Is Burning, Mr Scary. Добавить к этому действительно крутого гитариста (что было важно в те годы) - Джорджа Линча, и дорогие клипы - и вуаля, идеальная группа для 80х.
9 авг 2023
F
Family Ghost
olly71, да и про пафос спорно. Из его интервью видно, что очень приземленный чувак

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