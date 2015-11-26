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Dokken

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23 июл 2020 : 		 Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN

22 июл 2020 : 		 REB BEACH выступил с DOKKEN

1 июл 2020 : 		 DOKKEN написали песню про Трампа

22 июн 2020 : 		 REB BEACH выступит с DOKKEN

5 июн 2020 : 		 Трек-лист нового релиза DOKKEN

29 май 2020 : 		 Тизер нового релиза DOKKEN

15 апр 2020 : 		 Басист DOKKEN об альбоме, которым он гордится

13 апр 2020 : 		 DOKKEN используют время для работы над новым материалом

24 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 мар 2020 : 		 JEFF PILSON рассказал о самом значимом моменте в карьере с DOKKEN

19 дек 2019 : 		 DOKKEN, LYNCH MOB и LITA FORD едут в совместный тур

14 окт 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

18 сен 2019 : 		 DON DOKKEN и JACK RUSSELL в акустике

28 авг 2019 : 		 GEORGE LYNCH надеется на новые концерты DOKKEN

22 июл 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 июн 2019 : 		 GEORGE LYNCH о возможности записи нового альбома DOKKEN

7 май 2019 : 		 DOKKEN выступили без своего барабанщика

24 фев 2019 : 		 GEORGE LYNCH может выступить с DOKKEN

11 окт 2018 : 		 DOKKEN выпустят новый альбом весной

10 сен 2018 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

21 мар 2018 : 		 Новое видео DOKKEN

2 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD DOKKEN

7 фев 2018 : 		 Обложка нового релиза DOKKEN

2 фев 2018 : 		 Don DOKKEN о новой песне DOKKEN

29 янв 2018 : 		 DON DOKKEN и GEORGE LYNCH исполнили DOKKEN

21 дек 2017 : 		 DOKKEN сняли видео
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Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN



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DOKKEN 18 июля в Timberwood Amphitheater (Magic Springs Water And Theme Park в Hot Springs, Арканзас) отыграли «социально дистанцированный» концерт с участием приглашённого гитариста Reb'a Beach'a (WINGER, WHITESNAKE), который подменил гитариста DOKKEN Jon'а Levin'а, решившего отсидеться дома из-за пандемии коронавируса. Фэн-видео с выступления доступно ниже.

Watch DOKKEN Play











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