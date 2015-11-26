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Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN



DOKKEN 18 июля в Timberwood Amphitheater (Magic Springs Water And Theme Park в Hot Springs, Арканзас) отыграли «социально дистанцированный» концерт с участием приглашённого гитариста Reb'a Beach'a (WINGER, WHITESNAKE), который подменил гитариста DOKKEN Jon'а Levin'а, решившего отсидеться дома из-за пандемии коронавируса. Фэн-видео с выступления доступно ниже.

























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