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JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a



JEFF PILSON в рамках недавнего интервью ответил на вопрос с том, почему DON DOKKEN с годами стал петь хуже:



«Ну слушайте, если быть справедливым, не всем вокалистам дано сохранить свой диапазон.... Нет стольких Hughes'ов и Dio, чьи вокалы практически не поменялись. Я уже не могу петь так, как пел 35 лет назад. Так что стоит это учитывать.



В связи с этим я надеюсь, что Don позаботится о себе, надеюсь, что он сможет продолжать петь как можно дольше, и надеюсь, что у него будет небольшой прогресс. Я знаю, что у него было много проблем со здоровьем, и у него было просто много проблем — так что есть причина, по которой у него, вероятно, были некоторые трудности. Но я желаю ему всего наилучшего, правда. Я думаю, у него просто замечательный голос, и когда он работает, это уникальный, волшебный голос. Так что я надеюсь, что в будущем у него будет меньше срывов».



У него также спросили, что он думает о вокале Jon'a Bon Jovi, недавно отметившегося явным несоответствием ожиданиям, на что он ответил:



«Я слышал об этом. На самом деле я ничего из этого не смотрел. Я слышал, что ему пришлось нелегко, и это печально. Потому что я знаю, мы гастролировали с ним в 90-х годах, и я помню, как в то время мы говорили с ним о его пении. И он относился к этому очень серьёзно. После шоу он шёл в гримёрку и разминался по крайней мере полчаса. Он относился к этому очень, очень серьезно. Это было несколько лет назад. Так что, повторюсь, я надеюсь, что у него не будет проблем. Это парень, которому не нужно беспокоиться о следующем обеде. Но я беспокоюсь. Потому что я знаю, что он серьёзно относится к тому, что делает, так что я надеюсь, ради его блага, что всё наладится».



















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