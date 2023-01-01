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DON DOKKEN об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом



DON DOKKEN в интервью 80's Glam Metalcast рассказал об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом:



«George есть George... Мы говорили на эту тему. Сначала он вышел и исполнил пару песен в конце шоу. Потом он снова собрал LYNCH MOB, и они стали открывать концерт — вся его группа — а потом он вышел на сцену, чтобы исполнить пару песен. Но, как мы с ним договорились, мы уже слишком стары, чтобы спорить. Не выдерживаем стресса. Но он очень эксцентричный, я тоже эксцентричный, и не секрет, что мы не ладили с самого первого дня, и все шло своим чередом. Но спустя столько лет мы не стали лучшими друзьями. Мы не общаемся, хотя он переехал в Нью-Мексико. Я живу в Нью-Мексико. Он переехал в Нью-Мексико. Это довольно забавно. Очень необычно. Но George — это George. А я — это я. Но это уже в прошлом. Мы сделали реюнион с парой песен с участием George'а, но потом я просто заявил: "Все, с этим покончено".



Jon Levin — мой гитарист. Он был в DOKKEN дольше, чем George. Я в том смысле, что Jon откровенно скажет вам, что он вырос — он самый младший в группе — он вырос, слушая DOKKEN, и его любимым гитаристом был George. Так что у него есть стиль George'a Lynch'a. Как когда-то заявил журналистам сам George, "Jon Levin играет лучше меня". Звук гитары, его гаммы. Но я всегда говорил Jon'y : "Делай, что хочешь, чувак. Ты можешь расправить крылья на других песнях и просто быть самим собой". Но он просто так играет».







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