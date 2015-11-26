сегодня



GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN



Видео с выступления DOKKEN, которое состоялось 12 ноября в Keswick theater, Glenside, Pennsylvania и в рамках которых Lynch исполнил с командой "Kiss Of Death", "When Heaven Comes Down" и "Tooth And Nail", доступно для просмотра ниже.







</div>





</div>





+0 -0



просмотров: 220

