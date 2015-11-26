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Бывший басист DOKKEN : «Медитация вдохнула в меня новые силы»



Бывший басист DOKKEN Jeff Pilson в интервью "Side Jams" рассказал о том, как увлёкся йогой и медитацией:



«Я увлёкся йогой — позы, первые растяжки — в конце 1970-х. Причина, по которой я ввязался в это, заключается в том, что как-то я остался у друга и делал какие-то упражнения. Я часами падал на пол, а мне было всего 20 лет. Моя спина — я даже пошевелиться не мог, меня парализовало. И после этого я сказал себе, что должен что-то делать, кто-то порекомендовал мне йогу. Так что я взял книги, начал читать, и меня тут же зацепило. Я связался с парнем по имени Ричард Хиттлмэн, у которого были семинары. Ричарда больше нет с нами. Он умер в 1991 году. Я начал ходить на практикумы в 1980-е. Так что я занимался медитацией где-то с середины до конца 80-х. Не думаю, что мог бы сделать это, если бы не был честен с собой. Ты спишь в дороге, но это не всегда спокойный сон. Он помогает тебе в выступлении и сосредоточенности, он помогает тебе просто в плане общего самочувствия. Я думаю, что это помогло легче пройти мой жизненный путь, не убивая себя. А я ведь тусовался в 80-х, чувак. Я принимал много наркотиков и алкоголя».



Как это влияет на его психическое здоровье:



«Я всегда флиртовал с лёгкой депрессией. Медитация помогала держать это в узде. Частично причиной того, что я тоже увлекся медитацией, был тот факт, что я был просто невротиком, туда-сюда настроение летало только в путь, я много злился. Я был очень строг к себе. Я заметил, что как только начинал становиться в позицию, особенно когда начинал медитацию, — всё просто отступало. И я бы не сказал, что это меня излечило, просто изменило мои взгляды. Когда приходят тёмные мысли, я говорю: "О да, это просто тёмная мысль, проплывающая мимо. Это не парализует меня, как в молодости"».



Как это изменило его взгляды на жизнь:



«Как бы я ни любил медитацию, я не тот, кого можно назвать естественно успокаивающимся. Просто это дало мне другой взгляд на жизнь. Это отчасти связано со смертностью, я теперь принимаю её лучше, что несколько странно. Но это дало мне понимание, что когда наступает конец, это нормально. Это неизбежно. Я не могу объяснить это сильнее, кроме того, что я чувствую, что на один шаг больше принимаю смертность. И мне это нравится».













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