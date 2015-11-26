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Dokken

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22 июн 2020 : 		 REB BEACH выступит с DOKKEN

5 июн 2020 : 		 Трек-лист нового релиза DOKKEN

29 май 2020 : 		 Тизер нового релиза DOKKEN

15 апр 2020 : 		 Басист DOKKEN об альбоме, которым он гордится

13 апр 2020 : 		 DOKKEN используют время для работы над новым материалом

24 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 мар 2020 : 		 JEFF PILSON рассказал о самом значимом моменте в карьере с DOKKEN

19 дек 2019 : 		 DOKKEN, LYNCH MOB и LITA FORD едут в совместный тур

14 окт 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

18 сен 2019 : 		 DON DOKKEN и JACK RUSSELL в акустике

28 авг 2019 : 		 GEORGE LYNCH надеется на новые концерты DOKKEN

22 июл 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 июн 2019 : 		 GEORGE LYNCH о возможности записи нового альбома DOKKEN

7 май 2019 : 		 DOKKEN выступили без своего барабанщика

24 фев 2019 : 		 GEORGE LYNCH может выступить с DOKKEN

11 окт 2018 : 		 DOKKEN выпустят новый альбом весной

10 сен 2018 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

21 мар 2018 : 		 Новое видео DOKKEN

2 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD DOKKEN

7 фев 2018 : 		 Обложка нового релиза DOKKEN

2 фев 2018 : 		 Don DOKKEN о новой песне DOKKEN

29 янв 2018 : 		 DON DOKKEN и GEORGE LYNCH исполнили DOKKEN

21 дек 2017 : 		 DOKKEN сняли видео

8 ноя 2017 : 		 DOKKEN о новом альбоме DOKKEN

6 ноя 2017 : 		 DOKKEN дебютировали с новым гитаристом

24 окт 2017 : 		 DOKKEN нашли гитариста для тура
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REB BEACH выступит с DOKKEN



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DOKKEN объявили о планах дать два концерта на социальной дистанции, в которых в качестве специального гостя примет участие Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE). В качестве группы разогрева выступят LYNCH MOB, коллектив бывшего гитариста DOKKEN George Lynch'a. Оба выступления предусматривают бисы с участием Lynch'a и лидера DOKKEN Don'a Dokken'a.

Даты:

July 17 - Dr. Pepper Park - Roanoke, VA
July 18 - Timberwood Amphitheater, Magic Springs Water And Theme Park - Hot Springs, AR

DOKKEN To Be Rejoined By Guitarist REB BEACH For Two Concerts Next Month





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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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