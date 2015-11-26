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REB BEACH выступит с DOKKEN



DOKKEN объявили о планах дать два концерта на социальной дистанции, в которых в качестве специального гостя примет участие Reb Beach (WINGER, WHITESNAKE). В качестве группы разогрева выступят LYNCH MOB, коллектив бывшего гитариста DOKKEN George Lynch'a. Оба выступления предусматривают бисы с участием Lynch'a и лидера DOKKEN Don'a Dokken'a.



Даты:



July 17 - Dr. Pepper Park - Roanoke, VA

July 18 - Timberwood Amphitheater, Magic Springs Water And Theme Park - Hot Springs, AR













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