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Dokken

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8 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

6 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспоминает тур DOKKEN 1988 года: «Я был в депрессии»

30 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно

23 мар 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком

9 мар 2021 : 		 Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN

21 окт 2020 : 		 Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»

15 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

1 сен 2020 : 		 Трейлер нового релиза DOKKEN

27 авг 2020 : 		 DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»

27 июл 2020 : 		 Видео с текстом от DOKKEN

23 июл 2020 : 		 Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN

22 июл 2020 : 		 REB BEACH выступил с DOKKEN

1 июл 2020 : 		 DOKKEN написали песню про Трампа

22 июн 2020 : 		 REB BEACH выступит с DOKKEN

5 июн 2020 : 		 Трек-лист нового релиза DOKKEN

29 май 2020 : 		 Тизер нового релиза DOKKEN

15 апр 2020 : 		 Басист DOKKEN об альбоме, которым он гордится

13 апр 2020 : 		 DOKKEN используют время для работы над новым материалом

24 мар 2020 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 мар 2020 : 		 JEFF PILSON рассказал о самом значимом моменте в карьере с DOKKEN

19 дек 2019 : 		 DOKKEN, LYNCH MOB и LITA FORD едут в совместный тур

14 окт 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

18 сен 2019 : 		 DON DOKKEN и JACK RUSSELL в акустике

28 авг 2019 : 		 GEORGE LYNCH надеется на новые концерты DOKKEN

22 июл 2019 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 июн 2019 : 		 GEORGE LYNCH о возможности записи нового альбома DOKKEN
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GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN



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GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN в рамках выступления на Live United Live Music Festival, Sunbury, Pennsylvania и исполнил "Kiss Of Death", "Tooth And Nail" и "When Heaven Comes Down".

GEORGE LYNCH Rejoins DOKKEN On Stage At














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