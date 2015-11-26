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GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN



GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN в рамках выступления на Live United Live Music Festival, Sunbury, Pennsylvania и исполнил "Kiss Of Death", "Tooth And Nail" и "When Heaven Comes Down".







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