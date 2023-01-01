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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 30
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
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Dokken

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10 мар 2023 : 		 GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся

11 дек 2022 : 		 Рождественский трек от басиста DOKKEN

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13 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

5 май 2022 : 		 JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a

22 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

21 дек 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

10 дек 2021 : 		 DOKKEN завершили запись

21 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

11 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

14 окт 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступит с DOKKEN

17 авг 2021 : 		 DOKKEN думают о бокс-сете

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления DOKKEN

22 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

13 июл 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

28 июн 2021 : 		 JEFF PILSON: «Было много споров о реюнионе DOKKEN в 2016 году»

8 июн 2021 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN

6 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспоминает тур DOKKEN 1988 года: «Я был в депрессии»

30 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно

23 мар 2021 : 		 Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком

9 мар 2021 : 		 Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN

21 окт 2020 : 		 Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»

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27 авг 2020 : 		 DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»
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GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся



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GEORGE LYNCH в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, каковы шансы на полноценный реюнион классического состава DOKKEN:

«Я очень сомневаюсь в этом. Mick [Brown, бывший барабанщик DOKKEN] бросил играть на барабанах, продал свою установку. Он больше не барабанщик. Его брат Steve, который очень похож на него, играет со [мной и бывшим басистом DOKKEN Jeff'ом Pilson'ом] в THE END MACHINE. Mick играл на первой пластинке THE END MACHINE. Сейчас у нас Steve Brown. Так что Steve Brown был бы естественным вариантом для воссоединения DOKKEN. Но Jeff играет в FOREIGNER уже 14 лет. У меня девять разных групп. Мы все уже немолодые люди. И действительно, воссоединение DOKKEN было бы очень трудным — политически, лично. И потом, мы должны задать себе вопрос: будет ли это просто попытка заработать или это будет отличная запись; будет ли это отличная концовка истории? У нас есть "Breaking The Chains", "Tooth And Nail", "Under Lock And Key" и "Back For The Attack". Сможет ли этот материал соответствовать им, или мы просто слишком далеко от них ушли? И ответ таков: этот корабль давно ушёл».




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