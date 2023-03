сегодня



GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся



GEORGE LYNCH в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, каковы шансы на полноценный реюнион классического состава DOKKEN:



«Я очень сомневаюсь в этом. Mick [Brown, бывший барабанщик DOKKEN] бросил играть на барабанах, продал свою установку. Он больше не барабанщик. Его брат Steve, который очень похож на него, играет со [мной и бывшим басистом DOKKEN Jeff'ом Pilson'ом] в THE END MACHINE. Mick играл на первой пластинке THE END MACHINE. Сейчас у нас Steve Brown. Так что Steve Brown был бы естественным вариантом для воссоединения DOKKEN. Но Jeff играет в FOREIGNER уже 14 лет. У меня девять разных групп. Мы все уже немолодые люди. И действительно, воссоединение DOKKEN было бы очень трудным — политически, лично. И потом, мы должны задать себе вопрос: будет ли это просто попытка заработать или это будет отличная запись; будет ли это отличная концовка истории? У нас есть "Breaking The Chains", "Tooth And Nail", "Under Lock And Key" и "Back For The Attack". Сможет ли этот материал соответствовать им, или мы просто слишком далеко от них ушли? И ответ таков: этот корабль давно ушёл».







